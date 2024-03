Świdnik: Powstanie baza śmigłowców Wojsk Lądowych

W poniedziałek w Porcie Lotniczym w Lublinie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał list intencyjny o współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej i województwa lubelskiego.

– Ten moment jest ważnym momentem z kilku powodów, bo to jest moment symboliczny, ale to jest też moment strategiczny, wybrania portu lotniczego, który będzie stanowił przestrzeń i miejsce do dbania o bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Będą tutaj na stałe stacjonować śmigłowce Wojsk Lądowych, które modernizujemy. Dokonujemy też nowych zakupów. Będą się tutaj, w co głęboko wierzę, szkolić wojskowi piloci. Będziemy rozwijać regionalnie instytucje i infrastrukturę. Możemy tu połączyć funkcję bezpieczeństwa, funkcję turystyczną i funkcję gospodarczą – podkreśli szef MON po podpisaniu listu intencyjnego.

"Ważna decyzja dla Polski wschodniej"

Jak zaznaczył wicepremier, wzmacnianie obecności wojskowej na wschodzie kraju ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. – Ta inwestycja w lotnisko w Lublinie i pojawienie się tutaj stałej bazy dla śmigłowców stanowi ogromne wzmocnienie dla funkcjonowania sił zbrojnych. Polska wschodnia, to jest ta część kraju, która zasługuj dziś na generalne wsparcie. Musi być tu stała obecność wojsk sojuszniczych, ale nasze wojsko też musi inwestować w te tereny. Wzmacniamy dziś ten potencjał bezpieczeństwa i obrony – mówił.

Poinformował, że baza będzie zlokalizowana na przestrzeni 100 hektarów, które zostaną pozyskane w umowie pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a samorządem. – To jest wyraz dobrej współpracy rządu i samorządu. Niezwykle ważne jest to, żeby w Polsce wschodniej była obecność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Zapewnienie bezpieczeństwa jest racją stanu Rzeczypospolitej. Poczucie bezpieczeństwa i realne bezpieczeństwo to jest nasze wyzwanie. Robimy wszystko, żeby każdy z naszych rodaków mógł czuć się bezpiecznie – mówił minister obrony.

