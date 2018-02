Izraelski dziennikarz kłamał Morawieckiemu? Zablokował Ogórek po niewygodnym pytaniu na Twitterze

– Moi rodzice urodzili się w Polsce. Moja matka otrzymała przed wojną nagrodę od ministra edukacji narodowej. Później zaczęła się wojna i część rodziny zginęła. Ich polscy sąsiedzi wydali ich gestapowcom, a moja matka uratowała niektórych, bo podsłuchała nocną rozmowę, podczas której Polacy donosili na Żydów do gestapo. Po wojnie moja matka przyrzekła, że nigdy nie wypowie ani słowa po polsku – mówił dziennikarz "New York Times".

Z kolei w jednym ze swoich wcześniejszych artykułów Bergman twierdził, że podczas wojny jego matka miała 5 lat.

„Moja matka, niech będzie błogosławiona jej pamięć, musiała pochować swojego ojca w śniegu, po cichu, tak by naziści ich nie nakryli. Miała wtedy 5 lat” – pisał dziennikarz.

Kontrowersyjna wypowiedź premiera?

Przypomnijmy, że podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium to właśnie na słowa Bergmana premier Morawiecki wypowiedział głośne słowa, które były następnie krytykowane przez Izrael i opozycję.

– Jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy zbrodniarze. Tak jak byli żydowscy zbrodniarze, tak jak byli rosyjscy zbrodniarze, czy ukraińscy - nie tylko niemieccy – mówił premier.

"Co wy próbujecie zrobić? Dolewacie oliwy do ognia" – przekonywał Bergman.

Tę nieścisłość szybko wyłapali internauci.

(„Zatem matka Bergmana dostała nagrodę w wieku 5 lat? Miała 5 lat w 1939 r., tak? Chcę przypomnieć, że przed II WŚ dzieci w Polsce zaczynały swoją edukację w wieku 7 lat”).

