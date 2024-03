Prezydent: Inwestycje w wojsko i sojusze, żebyśmy nigdy nie musieli walczyć

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z żołnierzami i pracownikami Wojska Polskiego z okazji Świąt Wielkanocnych. Zwierzchnik sił zbrojnych wielokrotnie podkreślał, że trwające zbrojenia są po to, żeby nikomu nie opłacało się najechać Polski, a Polska nie zamierza nikogo atakować. Polityk zaznaczył to także w poniedziałkowym przemówieniu.

Najpierw Andrzej Duda wspomniał o smutnej rzeczywistości wojennej pomiędzy Rosją a Ukrainą. – Wszyscy wiemy znakomicie, że dzisiaj ukraiński żołnierz broni swojej ojczyzny i walczy, giną żołnierze ukraińscy codziennie na froncie. Tak, to już są dziesiątki tysięcy żołnierzy, którzy polegli i tych, którzy zostali ranni, poszkodowani na różne sposoby. Tak, to są rany, które z całą pewnością nigdy się nie zabliźnią. To jest rzeczywistość tej służby i tego zadania, które żołnierz na siebie przyjmuje i które przyjmuje na siebie także jego rodzina. Jeszcze raz wszystkim Państwu z całego serca za to dziękuję w imieniu obywateli RP – powiedział.

Zbrojenia i sojusze. Prezydent Duda żebyśmy nie musieli walczyć

Duda podkreślił znaczenie i przypomniał cel rozbudowy polskich sił zbrojnych. – Jest dla mnie wielką satysfakcją, że realizujemy dzisiaj modernizacje i wspomnienie polskiej armii, niezależnie od barw politycznych, że te procesy są kontynuowane, że są realizowane z pełną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo Polski, że są takie kwestie, które są ponad wszelkimi podziałami politycznymi, że wszyscy rozumieją, że w pełnej odpowiedzialności musimy ze sobą współpracować – powiedział.

– Zawsze powtarzam, że po to realizujemy te wszystkie zadania inwestycyjne, po co realizujemy te zakupy, umacniamy sojusze, polskie wojsko, byśmy nie musieli walczyć. Po to polski żołnierz doskonali się na polach ćwiczeń wojskowych, byśmy nie musieli walczyć, by nie trzeba było tej broni nigdy podnosić poza ćwiczeniami – powiedział Andrzej Duda.

