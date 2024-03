Kolejny wielki powrót do TVP. Dostał nowy program

Po zmianach które zaszły w Telewizji Polskiej, większość dziennikarzy, do których widzowie TVP przyzwyczaili się przez ostatnie lata, nie pojawia się już na antenach. Choć minęło już kila miesięcy, to niemal każdego dnia, media donoszą o kolejnych powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się z nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zmiany sięgają również formatów rozrywkowych. W związku z różnymi ruchami nowych władz Telewizji Polskiej, widzowie nie są do końca pewni, kogo zobaczą w najbliższym czasie w swoich ulubionych programach, serialach i teleturniejach.

Kolejny wielki powrót do TVP. Roman Czejarek dostał nowy program

Roman Czejarek od ponad 33 lat jest związany z Polskim Radiem. W latach 1991–2011 współpracował z TVP, prowadząc m.in. "Kawę czy herbatę", "Pytanie na śniadanie", teleturniej "Gilotyna", teleturniej "Telemillenium" i wiele innych. Na początku marca, rozmowie z "Presserwisem" zdradził, że dostał ciekawą propozycję od Telewizji Polskiej i poważnie rozważa jej przyjęcie. – Tak, taka propozycja się pojawiła. Jest ciekawa, więc pewnie się zgodzę, ale dostałem tydzień na podjęcie finalnej decyzji. I dopiero po tym terminie będę mógł powiedzieć coś więcej – powiedział w rozmowie z portalem. – Powroty mnie nie interesują, to całkiem nowy format – dodał.

Teraz serwis Wirtualne Media informuje, że Roman Czejarek będzie współprowadził w TVP Info nowy program "Kiedyś to było". W studiu u jego boku pojawi się młoda dziennikarka – Agata Bachanek, która związana jest z TVP od 2017 roku. Pracuje w redakcji sportowej, zajmuje się głównie tenisem.

Premiera programu już w sobotę 6 kwietnia.

"Kiedyś to było". O czym będzie nowość Telewizji Polskiej?

Jak zapowiada TVP, "Kiedyś to było" ma być programem publicystyczno-rozrywkowym w formacie infotainment. W studiu mają pojawić się elementy i nagrania sprzed kilkudziesięciu lat. Prezentowane materiały będą dotyczyć wybranych wydarzeń, które miały miejsce w tym samym tygodniu, co emisja odcinka, ale kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu. Do wybranych tematów zapraszani będą goście z nimi związani. Ocenią dawne wydarzenia z dzisiejszej perspektywy. Każdy odcinek zakończy wybrany przebój muzyczny, który królował na listach przebojów w danym czasie.

Program "Kiedyś to było" będzie emitowany na antenie TVP Info w soboty o godz. 18.30 począwszy od 6 kwietnia. W pierwszym odcinku będzie mowa o samochodzie Polonez Atu, otwarciu klubu muzycznego Stodoła w Warszawie, powstaniu radiowej Trójki i podpisaniu porozumień Okrągłego Stołu.

Czytaj też:

Stanowski zwolnił dziennikarza. "Żałuję, że narobił takich głupot"Czytaj też:

Jest nowy szef portalu TVP Info. Kurski zwolnił go z pracy