Ostatnie pożegnanie Antoniego Krauzego. "Wierność i nieskazitelność charakteru"

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli m.in. wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oraz szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski. Reżyser decyzją prezydenta Andrzeja Dudy został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

"Zawsze dążył do prawdy"

"Oddajemy hołd artyście o wielkiej wrażliwości i kulturze ducha. A jednocześnie wspaniałemu, prawemu człowiekowi obdarzonemu prawdziwą odwagą i siłą charakteru (...) Przede wszystkim zawsze dążył do prawdy. Szukał jej, żył nią, wiedział, że miewa ona różne oblicza, że często trzeba wewnętrznej siły aby przyjąć ją do wiadomości, a tym bardziej, by mówić o niej innym. Jako dokumentalista oraz autor filmów fabularnych kreślił sugestywne, poruszające obrazy ludzi i ich czasów. Z głęboko humanistycznym szacunkiem i uczciwością opowiadał o osobach, społecznościach i zjawiskach, które traktowano często niesprawiedliwie i z pogardą " – napisał prezydent RP Andrzej Duda w liście, który podczas mszy pogrzebowej odczytał prezydencki minister Adam Kwiatkowski.

Los wielkiego artysty

Głos zabrał także wicepremier Piotr Gliński. – Był twórcą niepospolitym, bardzo osobnym: wrażliwy, mądry, lekko zdystansowany, ale czysty i pełen twórczego entuzjazmu. Zazwyczaj trochę zamyślony, nieco tajemniczy. Ale wszyscy którzy go znali, pamiętają, jak bardzo był ciepły, przychylny innym ludziom, nawet obcym, a przecież w sensie artystycznym i etycznym był człowiekiem nieugiętym i twardym. Nie szedł na kompromisy i nie czapkował żadnej władzy, płacił za to cenę trudną dla nas, zwykłych śmiertelników, do wyobrażenia. Takim był i takim pozostał do końca. Nie zawsze przez wszystkich właściwie odbierany i rozumiany – taki jest, takim bywa los wielkiego artysty i przyzwoitego człowieka – powiedział szef resortu KiDN.

Antoni Krauze, reżyser i scenarzysta, zmarł w wieku 78 lat. Był m. in. twórcą filmów "Czarny czwartek", czy "Smoleńsk".

