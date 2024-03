Znana dziennikarka znika z TVP. Stanowski wita ją w Kanale Zero

Po zmianach które zaszły w Telewizji Polskiej, większość dziennikarzy, do których widzowie TVP przyzwyczaili się przez ostatnie lata, nie pojawia się już na antenach. Choć minęło już kila miesięcy, to niemal każdego dnia, media donoszą o kolejnych powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się z nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Arleta Bojke znika z TVP. Po 20 latach pracy

Jak donosi portal Press.pl, Arleta Bojke żegna się z publicznym nadawcą po 20 latach pracy. W ostatnich latach należała do redakcji zagranicznej TVP, zajmowała się m.in. tematyką wschodnią. W latach 2010–2013 była korespondentką TVP w Moskwie, później reporterką "Wiadomości" TVP1, odpowiadała także za materiały do "Panoramy" TVP2 i tworzyła treści na potrzeby stacji TVP Info. Dziennikarka jest również autorką książki "Władimir Putin. Wywiad, którego nie było".

Z Arletą Bojke skontaktował się portal Wirtualnemedia.pl.

– Pracuje w TVP do końca marca. Plany zawodowe mam – tyle na razie mogę powiedzieć. Nie chce uprzedzać faktów – przekazała w rozmowie z serwisem.

Wiadomo, że dziennikarka założyła w styczniu kanał na YouTube, który nazwała "Koniec Świata". Traktuje on o rosyjskiej polityce i propagandzie. Obecnie ma ponad 2 tysiące subskrypcji.

Bojke w Kanale Zero. Stanowski wita nową twarz

Niedługo po tym, jak poinformowano o odejściu Arlety Bojke z Telewizji Polskiej, Krzysztof Stanowski zamieścił post w mediach społecznościowych, w którym oficjalnie powitał nową koleżankę.

"Od kwietnia dołączy do nas znakomita dziennikarka, Arleta Bojke. Bardzo cieszę się na myśl o tej współpracy" – napisał.

Zaznaczył, że to nie koniec nowych twarzy Kanale Zero.

Kolejny wielki powrót do Telewizji Polskiej. Roman Czejarek dostał nowy program

Tymczasem Wirtualne Media informują o kolejnym wielkim powrocie do TVP.

Roman Czejarek od ponad 33 lat jest związany z Polskim Radiem. W latach 1991–2011 współpracował z TVP, prowadząc m.in. "Kawę czy herbatę", "Pytanie na śniadanie", teleturniej "Gilotyna", teleturniej "Telemillenium" i wiele innych. Na początku marca, rozmowie z "Presserwisem" zdradził, że dostał ciekawą propozycję od Telewizji Polskiej i poważnie rozważa jej przyjęcie.

Okazuje się, że Roman Czejarek będzie współprowadził w TVP Info nowy program "Kiedyś to było". W studiu u jego boku pojawi się młoda dziennikarka – Agata Bachanek, która związana jest z TVP od 2017 roku. Pracuje w redakcji sportowej, zajmuje się głównie tenisem.

Premiera programu już w sobotę 6 kwietnia.

