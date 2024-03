Służby zatrzymały trzech urzędników MS zajmujących się Funduszem Sprawiedliwości

Patryk Jaki poinformował za pomocą mediów społecznościowych, że służby włamały się we wtorek do domu Zbigniewa Ziobro. Jednak nie jedyna akcja służb. Funkcjonariusze pojawili się również u byłego ministra Michała Wosia, byłego wiceministra Marcina Romanowskiego oraz posła SP Dariusza Mateckiego. Agencji CBA weszli do budynków należących do zgromadzenia Sercanów. Akcje ma związek z działaniami w sprawie Funduszu Sprawiedliwości i ogólnie objęły kilkadziesiąt podmiotów.

Prokuratura wystosowała oświadczenie w sprawie. W komunikacie czytamy, że w ciągu kilku tygodni śledztwa prokuratorzy uzyskali bardzo obszerny materiał dowodowy, w tym dokumentację i zeznania świadków, który łącznie bejmuje 99 tomów akt.

"Z dotychczas zebranego materiału dowodowego wynika, że jest to bardzo poważna sprawa o charakterze kryminalnym. W sprawie zachodziła konieczność uzyskania dalszego materiału dowodowego, którego nie można uzyskać inaczej niż przez przeszukanie. Wobec powyższego dokonano dziś przeszukań pomieszczeń w kilkudziesięciu miejscach na terenie całej Polski" – czytamy.

Zdewastowany dom? Można iść do sądu

Patryk Jaki poinformował, że służby wybiły szyby w domu Ziobry. Serwis wpolityce.pl ujawnił natomiast, że "funkcjonariusze zaklejali kamery monitoringu, wyłamali drzwi wejściowe i częściowo rozmontowali ogrodzenie posesji".

Prokuratura zapewnia jednak, że wszystkie czynności przeszukania odbyły się w standardowym trybie procesowym pod obecność gospodarza lokalu lub osoby przybranej. "Celem tych czynności było znalezienie rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie, w tym przede wszystkim dokumentacji i danych dotyczących Funduszu Sprawiedliwości, również w formie cyfrowej na nośnikach. Czynności przeszukania nadal trwają. Każda osoba, która uważa, że jej prawa zostały naruszone tymi czynnościami, może złożyć zażalenie do sądu" – czytamy.

Potwierdzono też, że doszło do zatrzymania czterech osób. Trzy z nich to urzędnicy z Ministerstwa Sprawiedliwości zajmujący się Funduszem Sprawiedliwości, a czwarta to beneficjent funduszu.

Czytaj też:

Kolejna akcja służb. Agenci CBA weszli do klasztoru