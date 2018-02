Adamowicz: Chcę służyć gdańszczanom do końca swojego życia

Prezydent Gdańska do sprawy odniósł się na antenie Polsat News. Potwierdził, że zamierza wziąć udział w tegorocznych wyborach samorządowych.

– Moja decyzja o kandydowaniu jest ostateczna, nieodwołana. Chcę służyć gdańszczanom do końca swojego życia – oczywiście nie zawsze jako prezydent Gdańska – ale w najbliższych 5 latach chciałbym służyć jako prezydent – powiedział Adamowicz. I dodał: – Nie zamierzam kandydować do europarlamentu w przyszłym roku. Nie zamierzam kandydować ani do Senatu ani do Sejmu również w przyszłorocznych wyborach, ani na urząd prezydenta Polski w 2020 roku. Chcę służyć gdańszczankom i gdańszczanom.

Polityk został zapytany o Grzegorza Schetynę, który wspomniał, że w kwestii kandydata na prezydenta ma inne plany, niż wystawienie w Gdańsku Pawła Adamowicza, powiedział: – Nie wiem skąd Grzegorz Schetyna mówił o jakichś innych planach. Często rozmawialiśmy na temat kandydowania, mieliśmy trochę rozbieżne w tej sprawie stanowiska. Ja uważałem że powinienem kandydować, że jestem dobrym kandydatem. Przewodniczący Schetyna miał tutaj odmienne zdanie.

Uzasadniając swoją decyzję o chęci startu w wyborach, Adamowicz wskazał m. in. na to, iż "gdańszczanie czują się zniecierpliwieni oczekiwaniem na kandydata prodemokratycznego". – To zniecierpliwienie też było trochę podsycane przez pojawiające się pytania: kiedy będzie, itd. Czułem to osobiście na własnej skórze i też otrzymałem w październiku 2017 roku uchwałę władz gdańskich PO, w której uzyskałem nie tylko poparcie, ale zachętę abym kandydował. Uznałem, że jest najwyższy czas, aby przeciąć dywagacje, spekulacje – mówił polityk w Polsat News.

Czytaj także:

Neumann krytykuje Adamowicza. "Zachłystuje się sondażami"