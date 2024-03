Ziobro przerwał leczenie w Polsce.

O okolicznościach wtorkowego przeszukania domu byłego ministra sprawiedliwości Patryk Jaki mówił w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News.

Choroba Zbigniewa Ziobry. "Przerwał leczenie w kraju"

– Zbigniew Ziobro podczas przeszukania przebywał za granicą w miejscu (...) gdzie odbywał leczenie. Tak, lider Suwerennej Polski przerwał leczenie w kraju – poinformował europoseł. Przypomnijmy, że były minister sprawiedliwości jest w trakcie leczenia onkologicznego w związku z wykryciem u niego złośliwego nowotworu przełyku.

Jaki podkreślił, że nikt z członków rodziny lidera jego partii nie został poinformowany o przeszukaniu, choć jest taki obowiązek prawny. – Tutaj doszło do sytuacji takiej, że nie komunikowano się z nikim i jeszcze zaklejono kamery zewnętrzne i te wewnętrzne w domu – podkreślił i zarzucił prokurator Nowak, zapewniającej o próbach kontaktu w tej sprawie "bezczelne kłamstwo".

Według polityka, "prokuratorzy mszczą się na ministrze Ziobro za to, że słusznie ich zdegradował". – Organizują akcję, wpadają do jego domu jak do terrorysty – powiedział.

– Przeszukanie miało miejsce u teściów ministra, którzy nie mają nic wspólnego z tą sprawą – podkreślił Patryk Jaki

Akcja ABW w domach polityków Suwerennej Polski

Przypomnijmy, że to właśnie Patryk Jaki poinformował we wtorek rano, że służby włamały się do domu Zbigniewa Ziobro. Jednak nie jedyna akcja służb. Funkcjonariusze pojawili się również u byłego ministra Michała Wosia, byłego wiceministra Marcina Romanowskiego oraz posła Suwerennej Polski Dariusza Mateckiego. Agencji CBA weszli do budynków należących do zgromadzenia Sercanów. Akcje ma związek z działaniami w sprawie Funduszu Sprawiedliwości i ogólnie objęły kilkadziesiąt podmiotów.

W sprawie zatrzymano łącznie czterech byłych i obecnych urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ksiądz, beneficjent funduszu.

