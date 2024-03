"Dzień hańby Tuska i Bodnara". Burza w sieci po nagłej konferencji Ziobry

Zbigniew Ziobro nieoczekiwanie pojawił się we wtorek przed swoim domem w Jeruzalu, gdzie spotkał się z dziennikarzami.

Nieoczekiwana konferencja Ziobry. Pojawił się publicznie pierwszy raz od kilku miesięcy

Były minister postanowił zabrać głos ws. wkroczenia do jego domu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Działania te miały związek ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

– Przerwałem terapię, aby tutaj przyjechać – powiedział Ziobro. Z informacji podanych wcześniej przez Patryka Jakiego wynikało, że lider Suwerennej Polski w chwili przeszukania przebywał na leczeniu za granicą.

Fala komentarzy po wystąpieniu Ziobry. "Będziecie się smażyć w piekle"

Pojawienie się przed kamerami walczącego z nowotworem polityka spotkał się z lawiną komentarzy w mediach społecznościowych. Internauci, w tym dziennikarze i politycy, nie szczędzili mocnych słów koalicji rządzącej.

"Będziecie się smażyć w piekle, obrzydliwcy. W Wielkim Tygodniu próbujecie zniszczyć człowieka zmagającego się z rakiem, tylko dlatego, że wasza sekta potrzebuje krwi i tylko dlatego, że jest Waszym politycznym wrogiem. Patrzą na to jego bliscy, jego nieletnie dzieci. Patrzy też cała Polska i ogromna cześć z nas wstydzi się tego, co robicie. Jesteście czystym złem. Groźnym, demonicznym fanatyzmem" – napisał dziennikarz Artur Ceyrowski, podkreślając, że konferencja Ziobry bez wątpienia przejdzie do historii. "Niewiarygodne, do czego doprowadzono nasze państwo. Dzień hańby Tuska i Bodnara" – dodał.

"Bardzo poruszający widok. Zostanie zapamiętany. Nikt przyzwoity nie przejdzie obojętnie!" – stwierdziła z kolei posłanka PiS Marzena Machałek.

Głos zabrał także inny polityk PiS Kazimierz Smoliński. "Walczący z ciężką chorobą minister Ziobro przerwał leczenie i pojawił się pod swoim domem, po bandyckim, bezprawnym wejściu służb i zdemolowaniu jego domu. To co zrobili działacze Tuska jest karygodne i odpowiedzą za to. Ale też nie przykryją tym drożyzny i swojej nieudolności!" – napisał na platformie X.

