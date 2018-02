Między gosposią a seksbombą

To ma być jeden z największych hitów wiosennej ramówki TVN. Kolorowe media doniosły, że produkcja każdego odcinka kosztowała 1 mln zł, a że nakręcono ich aż 10, stacja musiała na nowy show wysupłać ok. 10 mln zł. – Każdy odcinek dzieje się w innej części świata. Nawet jeśli chcielibyśmy oszczędzać, to się nie da – wyjaśniał dziennikarzom dyrektor programowy TVN Edward Miszczak. Ten arcydrogi show jest całkiem kameralny, bo bohaterów będzie tylko dwoje: Małgorzata Rozenek-Majdan i jej małżonek Radosław Majdan.