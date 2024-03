Klub PiS chce wyjaśnień od ministra. Wipler: Poprę wniosek

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak i posłowie Suwerennej Polski zapowiedzieli specjalny wniosek do sejmowej komisji sprawiedliwości w sprawie sposobu przeszukania domu Zbigniewa Ziobry i złożenia w związku z tym wyjaśnień przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

Wipler: Poprę wniosek

Przemysław Wipler, członek tej komisji, powiedział, że poprze taki wniosek, jeżeli zostanie złożony.

– Jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, dlaczego agenci ABW i prokuratorzy zaklejali monitoring, wyłączali urządzenia, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa. Co oni mieli do ukrycia? Co robili, wyłączając możliwość weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia przez nich działań? – powiedział poseł Konfederacji.

Wipler: Chodziło też o przerwanie rozmowy o 100 konkretach

Wipler podkreślił, że w sytuacji kiedy jest w domu jest monitoring to nie powinno się wyłączać czy w inne sposoby uniemożliwiać rejestracji. – To jest dla mnie niedopuszczalne – ocenił. Poseł powiedział, że za poprzedniej władzy również miały miejsce takie sytuacje ze strony służb.

Pytany o moment akcji ABW ocenił, że nie jest on przypadkowy. Wymienił kilka przesłanek i zgodził się z prowadzącą Anną Czytowską, że wybór terminu ma związek z pierwszymi 100 dniami rządu koalicji.

– Chodziło też o przerwanie rozmowy, które się toczyły od zeszłego tygodnia, że Donald Tusk spełnił zaledwie kilka na 100 swoich obietnic. Lepiej, żeby Polacy dyskutowali o wybijających szyby i wyłamujących drzwi ludziach w czarnych kominiarkach wchodzących do ważnych polityków, niż o tym, że nie mamy kwoty wolnej 60 tys. zł., że nie mamy dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców, że nie przywrócono naliczania składki zdrowotnej sprzed Polskiego Ładu – powiedział Przemysław Wipler.

Przeszukania w domach polityków Suwerennej Polski

Przeszukania stanowią element akcji służb, która rozpoczęła się wczoraj od wejścia do domów polityków Suwerennej Polski: Zbigniewa Ziobry, Marcina Romaszewskiego, Dariusza Mateckiego i Michała Wosia. Jak poinformowano, zostało zatrzymanych 5 osób: urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ksiądz Michał Olszewski, prezes Fundacji profeto.

Największe kontrowersje wzbudziło przeszukanie w domu Zbigniewa Ziobry. W budynku nie było nikogo. Funkcjonariusze musieli użyć siły, aby dostać się do środka. Nieoczekiwanie we wtorek wieczorem pod swoim domem pojawił się były minister sprawiedliwości. Ziobro spotkał się z dziennikarzami i przekazał swoje stanowisko w sprawie.

Działania Agencji wykonywane są na zlecenie zespołu śledczych Prokuratury Krajowej, który prowadzi postępowanie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. W środę ABW przeprowadziło kolejne przeszukania.

