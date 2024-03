"Likwidatorzy od pułkownika Rympałka". Rachoń ostro odpowiada na pozew TVP

Michał Rachoń prowadzi na antenie Telewizji Republika m.in. program "Jedziemy. Michał Rachoń". Można go oglądać codziennie rano, począwszy od 21 grudnia 2023 roku. Wcześniej, przed zmianą władzy w mediach publicznych, dziennikarz prowadził podobną audycję w TVP Info.

TVP żąda od Telewizji Republika miliona złotych

Już w lutym TVP ostrzegała, że wystąpi na drogę prawną w związku z naruszeniem praw autorskich do programu. Wydano komunikat, w którym przekazano, że Tomasz Sakiewicz został wezwany do zapłaty miliona złotych za "naruszenie autorskich praw majątkowych do audycji".

Teraz TVP informuje na swojej stronie, że 26 marca 2024 roku spółka Telewizja Polska w likwidacji, "złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko TV Republika o zaniechanie dokonywania naruszeń praw autorskich przysługujących TVP do audycji "Jedziemy", zapłatę odszkodowania za naruszenie praw TVP do audycji oraz z tytułu nieuczciwej konkurencji, wydanie bezprawnie uzyskanych korzyści, przeproszenie oraz zapłatę zadośćuczynienia na cel społeczny".

Rachoń ostro reaguje na pozew Telewizji Polskiej. "Uzurpatorzy"

Michał Rachoń w mocnych słowach zareagował na informację przekazaną przez TVP.

"Jeśli likwidatorzy od pułkownika Rympałka próbują w ten sposób powiedzieć, że chcieliby mieć na antenie program "Michał Rachoń #Jedziemy" to sorry, ale nie widzę żadnej możliwości współpracy z uzurpatorami, których do TVP policyjnymi sukami przywieźli politycy ściskający się z Putinem takim jakim on jest" – napisał na platformie X dziennikarz Telewizji Republika.

twitter

Zaprosił również widzów do oglądania swojego programu, codziennie o godz. 7.15.

Na groźby TVP zareagował również Jarosław Olechowski.

"Nieudacznicy z neo-TVP żądają miliona złotych od @RepublikaTV Desperacja odwrotnie proporcjonalna do wyników antenowych tej grupy rekonstrukcyjnej udającej menedżerów i dziennikarzy. Udział @tvp_info w rynku telewizyjnym spadł właśnie do poziomu 1 proc. (słownie: jednego procenta). To 5-krotnie mniej niż wynosił jeszcze pod koniec ubiegłego roku i ponad 3-krotnie mniej niż obecne wyniki @RepublikaTV. Z racji obecnie pełnionej funkcji powinienem się cieszyć, że w rynkowym starciu mam tak niekompetentnych przeciwników. Ale w TVP spędziłem łącznie blisko 15 lat. Serce mi krwawi, kiedy patrzę jak dyletanci niszczą wieloletni dorobek tysięcy osób, swoje błędy (lub celowe działanie) próbując przykryć kanonadą pseudozarzutów" – napisał na X były dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (TAI).

twitterCzytaj też:

"Niech pan się w końcu zamknie!". Ostre starcie w TV RepublikaCzytaj też:

Znany dziennikarz znika z TVP. Przeszedł tam z TVN24