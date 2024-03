"Dziecko to pasożyt". Petycja o pociągnięcie lekarki do odpowiedzialności

Ginekolog dr Anna Orawiec oznajmiła, że nienarodzone dziecko to z punktu widzenia biologii pasożyt, a aborcja jest bezpieczniejsza od wyrwania zęba. – Z punktu widzenia biologii pasożytnictwo, to jest sytuacja, w której jeden organizm zabiera od drugiego i nie daje nic w zamian. No i ciąża w pewien sposób jest taką sytuacją, ponieważ płód nie odżywia w żaden sposób kobiety. Więc jest pasożytem. Ale większość kobiet jednak na to pasożytnictwo się decyduje i jest szczęśliwe z tego pasożyta, który jest w środku – powiedziała podczas dyskusji o aborcji na Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego.

Petycja ws. ginekolog

W związku z tą wypowiedzią, Instytut Ordo Iuris, Centrum Życia i Rodziny oraz Konfederacja Kobiet RP apelują do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie o wyciągnięcie konsekwencji wobec dr Orawiec. Autorzy petycji wskazują, że takie stwierdzenie jest sprzeczne ze stanem wiedzy naukowej oraz urąga godności nienarodzonych dzieci i ich matek. W apelu podkreślono, że wypowiedź dr Anny Orawiec narusza art. 38 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który nakazuje lekarzowi "z poczuciem szczególnej odpowiedzialności odnosić się do procesu przekazywania życia ludzkiego".

"Dlatego domagam się pociągnięcia pani doktor do odpowiedzialności zawodowej. Słowa wypowiedziane podczas debaty stanowią naruszenie zasad etyki lekarskiej i uchybiają godności zawodu lekarza. Pani dr Orawiec nie została zaproszona do programu Roberta Mazurka jako aborcyjna aktywistka – joginka, ale jako ekspert medyczny. Jej wypowiedź przekazująca informacje niezgodne ze stanem nauk biologicznych i medycznych stoi w rażącej sprzeczności z postawą, jaką powinna reprezentować osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, jakim jest lekarz medycyny. (...) Dlatego domagam się przeprowadzenia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej wobec lek. Anny Orawiec" – czytamy w treści petycji, którą można podpisać tutaj.

