"To była paranoja". Była gwiazda TVP o zakazie udziału w WOŚP

32. finał WOŚP dedykowany "płucom po pandemii" zebrał rekordową kwotę– 281 mln 879 tys. 118 zł i 7 gr. "32. Finał WOŚP zagrał dla płuc po pandemii. Za zebrane środki będziemy mogli kupić sprzęt do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów" — podali w środę organizatorzy zbiórki na swoich kanałach społecznościowych.

– To jest jeden dzień w roku, ale chcemy, żeby ten dzień trwał cały rok. Od 32 lat prosimy wszystkich, aby, jeśli mają ochotę, brali w tym udział. Za nami 32. finał, którego celem były płuca po pandemii – skomentował tegoroczny wynik Jerzy Owsiak na zorganizowanej z tej okazji konferencji prasowej.

Zakaz udziału w WOŚP w TVP. Izabela Krzan: To była paranoja

O rekordowym wyniku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wspomniano w porannym programie Kanału Zero "Pobudka". Prowadząca Izabella Krzan wróciła wspomnieniami do czasów, kiedy pracowała w TVP. Do niedawana była jedną z prowadzących poranny program "Pytanie na Śniadanie" na antenie telewizyjnej Dwójki.

– Ja przez kilka lat pracowałam w instytucji, która nie pozwalała nam brać udział w WOŚP-ie, dlatego wspierałam finansowo, albo do puszki, albo przelewem – stwierdziła.

Jej wyznanie podchwycił współprowadzący program raper Jacek Graniecki, znany jako Tede.

– No, ale co – nie można było serduszek nosić na korytarzu? – dopytał.

– No była chyba taka pogodynka, która wyszła na antenę z serduszkiem i koniec... Teraz ona wróciła do TVP. Triumfalnie. Nie dziwię się, bo to była jednak paranoja – zdradziła. – Paranoja – podkreśliła Krzan.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wróciła do mediów publicznych

Po przejęciu władzy przez koalicję PO, Trzeciej Drogi i Lewicy, wydarzenie Jerzego Owsiaka powróciło na ekrany telewizji publicznej. TVP pokazywała, co dzieje się w głównym sztabie zbiórki.

Pierwsza relacja z 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbyła się w TVP2, w "Pytaniu na śniadanie". Jerzy Owsiak oprowadził widzów po studiu i powitał ich wymownymi słowami. – Wracamy do świata wesołego i kolorowego. Finał w ten sposób rozpoczął swoje granie – ogłosił Owsiak.

Jak przyznał, "przeżywa każdy dzień od 15 października". – Przez parę dni widzowie przysyłali zdjęcia z telewizji, pasków na TVP Info. Pisali: "mówią o was, jesteście". I taka filozofia budowania życia w Polsce oznacza dla mnie niezwykle dużo – podkreślił.

TVP nie tylko transmituje przebieg akcji, ale też sama się w nią angażuje. "TVP zorganizowała w tym roku wiele licytacji – między innymi spotkanie z Elżbietą Jaworowicz na planie "Sprawy dla reportera", współprowadzenie 'Pytania na śniadanie', dzień na planie 'Familiady' wraz z Karolem Strasburgerem" oraz spotkanie z Maciejem Orłosiem w "Teleexpresie". Łódzki oddział TVP także gra z WOŚP. Dyrektorka TVP3 Łódź Magdalena Michalak-Szwarc powiedziała, że można będzie wylicytować współprowadzenie 'Łódzkich Wiadomości Dnia'" – opisuje gazeta.pl.

