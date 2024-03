Sprawa Wrzosek. Mec. Lewandowski ujawnia nowe informacje

Portal Wirtualna Polska opisał w czwartek budzące ogromne wątpliwości działania znanej z niechęci wobec poprzedniej władzy prokurator Ewy Wrzosek. Jak podano, Wrzosek "starała się zablokować betonowanie mediów publicznych przez Prawo i Sprawiedliwość poprzez składanie prokuratorskich wniosków do sądów". Chodziło o podjętą 27 listopada 2023 r. przez Radę Mediów Narodowych, na wniosek ówczesnego ministra kultury Piotra Glińskiego, uchwałę o dokonaniu zmian w statutach jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej. Ustalono, że wnioski dot. mediów, przygotowywane przez Wrzosek, powstały poza prokuraturą. Co więcej, z dat przygotowania załączników do jednego z wniosków wynika, że prokurator Ewa Wrzosek zaczęła pracę nad dokumentami, zanim w ogóle dowiedziała się o sprawie.

Wniosek wysłano na poczcie znajdującej się kilkadziesiąt metrów od siedziby międzynarodowej kancelarii prawnej Clifford Chance. "Zeskanowano go na urządzeniu, którym nie dysponuje prokuratura, zaś dysponuje Clifford Chance. Sformatowanie dokumentu jest bliźniacze do tego stosowanego przez Clifford Chance" – ujawnia WP.

Mec. Lewandowski podaje nowe fakty

Mec. Bartosz Lewandowski, odnosząc się do tekstu, ujawnił nowe fakty. Jak poinformował, jego klientka prokurator Monika Laskowska potwierdza, że "faktycznie doszło do jej natychmiastowego odwołania po otrzymaniu pytań od dziennikarza w sprawie działań jednego z podległych jej prokuratorów".

"Oprócz odwołania jej z funkcji szefowej Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów, otrzymała również karną delegację do prokuratury rejonowej daleko od miejsca jej zamieszkania. Pomimo tego, że jest prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie i pomimo tego, że jest mamą samotnie wychowującą dziecko" – wskazuje mec. Lewandowski.

Przekazał, że aktualnie trwają prace nad pozwem w tej sprawie.

