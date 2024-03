Skandaliczne słowa Dubois o sędziach TK. "A w szpitalu psychiatrycznym jest Napoleon"

Dubois był gościem Justyny Dobrosz-Oracz na antenie TVP Info. Rozmawiano m.in. nt. statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których obecna władza, a także sympatyzujące z nią środowiska prawnicze, nazywają "sędziami-dublerami". Chodzi o Mariusza Muszyńskiego, Jarosława Wyrembaka i Justyna Piskorskiego.

Prowadząca rozmowę przedstawiła stanowisko tych sędziów, które ma brzmieć: "powołał nas Sejm, później nominował prezydent, wszystko jest legalnie".

– Ale dużo ludzi w zakładach psychiatrycznych mówi, że jest Napoleonami na przykład, ale to nie znaczy, że nimi są – odparł mec. Jacek Dubois. – Pan Wąsik i pan Kamiński twierdzili, że są posłami w pewnym momencie i też wtedy podpowiadałem marszałkowi Hołowni, żeby zawiadomić prokuraturę w oparciu właśnie o ten przepis, który mówi, że kto podaje się za funkcjonariusza publicznego podlega odpowiedzialności karnej – stwierdził adwokat.

Dubois: Chodzi o rzeczywistość prawną

Dalej przekonywał, że to, że ktoś się za kogoś uważa nie znaczy, iż nim jest. – Dużo ludzi może mieć jakieś wyobrażenie o sobie i twierdzić, że są prezydentami, ministrami, sędziami Trybunału Konstytucyjnego, tylko jest pewna rzeczywistość prawna. I teraz jeżeli to jest w sferze oświadczeń towarzyskich na przyjęciu, że ktoś mówi, że jest Bogiem czy kimś innym, to jest jego prywatna sprawa. Natomiast jeżeli próbuje wykonywać funkcje związane z jakimś urzędem nie mogąc tego robić, wtedy trzeba się zastanowić nad kwestią odpowiedzialności – przekonywał mec. Dubois.

Na tę wypowiedź zdecydowanie zareagował m.in. mec. Bartosz Lewandowski. "Wykonywanie pracy orzeczniczej przez sędziego powołanego przez Prezydenta RP nie jest przejawem choroby psychicznej, ale stosowaniem Konstytucji i ustaw. Potwierdzał to wielokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy" – zwraca uwagę w komentarzu na portalu X.

Bodnar: Na tym polega ta zmiana, która odbywa się w Polsce