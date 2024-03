Akcja ABW wymierzona w rosyjskich szpiegów. Zabezpieczono spore sumy

"Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi działania w ramach śledztwa dotyczącego działalności szpiegowskiej na rzecz Rosji wymierzonej przeciwko państwom i organom Unii Europejskiej. Szczegóły w komunikacie ABW" – poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

W środę funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzili czynności procesowe, w tym przeszukania na terenie Warszawy i Tychów, w ramach prowadzonego śledztwa w sprawie ujawnionej działalności szpiegowskiej na rzecz Federacji Rosyjskiej, wymierzonej przeciwko państwom i organom Unii Europejskiej.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, "zabezpieczono 48,5 tys. euro oraz 36 tys. dolarów".

"Przeprowadzone czynności to wynik międzynarodowej współpracy ABW z szeregiem europejskich służb, skoordynowanej w szczególności z partnerami z Czech. W ich efekcie udokumentowano działania zmierzające do zorganizowania w państwach UE prorosyjskich inicjatyw i kampanii medialnych. Celem była realizacja założeń polityki zagranicznej Kremla, w tym osłabienie pozycji RP na arenie międzynarodowej, dyskredytacja Ukrainy oraz wizerunku organów Unii Europejskiej. Dążąc do realizacji ww. celów uruchomiono m.in. portal internetowy o zasięgu międzynarodowym voice-of-europe.eu, na którym publikowane są artykuły, oświadczenia, komentarze czy wywiady o tendencyjnym, prorosyjskim wydźwięku, związane z obecną sytuacją międzynarodową, w tym z wojną prowadzoną przez Rosję przeciwko Ukrainie" – wskazano.

Polak działał na rzecz Rosji

Służby ustaliły sposób finansowania opisywanego procederu. "Oprócz wspomnianych środków finansowych zabezpieczono także szereg nośników elektronicznych, w tym telefony komórkowe. Działania ABW są także efektem zakończonego 19 stycznia br. aktem oskarżenia śledztwa, w ramach którego zgromadzono materiał dowodowy przeciwko obywatelowi RP podejrzanemu o szpiegostwo na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Mężczyzna, uplasowany w środowisku polskich i europejskich parlamentarzystów, wykonywał zadania zlecone i finansowane przez współpracowników rosyjskiego wywiadu, które obejmowały m.in. działania propagandowe, dezinformacyjne oraz prowokacje polityczne. Ich celem było budowanie rosyjskich stref wpływu w Europie. Oprócz przeszukań odbyły się pierwsze przesłuchania osób. Dalsze czynności procesowe będą kontynuowane w kolejnych dniach. Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie prowadzi Wydział Zamiejscowy w Olsztynie Delegatury ABW w Białymstoku pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie" – czytamy w oficjalnym komunikacie służb.



Czytaj też:

"Zaskoczenie i szok". Kulisy przeszukań ABWCzytaj też:

Służby przejęły laptop Michała Wosia. "Specjalne działanie"