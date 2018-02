Netflix, czyli globalny fenomen

Pierwszy raz w historii wartość Netflixa osiągnęła poziom 100 mld dol. Przychody spółki rosną co roku średnio o 32 proc. I, według analityków, będą nadal rosnąć. Zgodnie z wynikami badań VideoTrack, cytowanymi przez portal Wirtualnemedia. pl, Netflix jest w Polsce marką bardziej rozpoznawalną niż jej bezpośredni konkurenci – HBO GO i Showmax. Bije rekordy popularności wśród internautów niemal na całym świecie. Ma już 117,5 mln widzów, z czego 110,6 mln to płacący subskrybenci serwisu. Netflix jako internetowa wypożyczalnia dostępny jest niemal we wszystkich krajach świata. Ze względu na obostrzenia ze strony amerykańskiego rządu wyjątkami są okupowany przez Rosjan Krym, Syria oraz Korea Północna. Przy czym w totalitarnym państwie Kimów i tak generalnie dostęp do Internetu jest bardzo mocno ograniczony. Netflix przez kilka lat walczył też o żyłę złota, którą jest rynek chiński.