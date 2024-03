Nowe twarze w "Dzień dobry TVN". Dziennikarz przed chwilą zniknął z TVP

Jak poinformowały w środę Wirtualne Media, były prezenter TVN24, Maciej Dolega, rozstaje się z TVP Info. Informację o końcu współpracy potwierdziło biuro prasowe spółki. "Pan Maciej Dolega nie jest już współpracownikiem TVP" – czytamy w komunikacie Centrum Informacji Telewizji Polskiej.

Maciej Dolega i Edyta Zając w "Dzień dobry TVN"

Teraz okazuje się, że dziennikarz będzie współpracował ze śniadaniówką TVN. Według doniesień serwisu Wirtualne Media, dołączy do zespołu reporterów magazynu i będzie odpowiedzialny za relacje na żywo.

Z kolei Edyta Zając, prowadząca w ubiegłym roku program "True Love" w TVN7, zostanie jedną z prowadzących cykl "Show-biznes", w którym od poniedziałku do piątku przedstawiane są najważniejsze informacje ze świata rozrywki i kultury. "Zajmują się tym także Mateusz Hładki i Ola Rogowska" – czytamy na portalu.

Zespół "Dzień dobry TVN" ma się powiększyć już od kwietnia.

Znany dziennikarz znika z TVP Info

Po zmianach które zaszły w Telewizji Polskiej, większość dziennikarzy, do których widzowie TVP przyzwyczaili się przez ostatnie lata, nie pojawia się już na antenach. Choć minęło już kila miesięcy, to niemal każdego dnia, media donoszą o kolejnych powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się z nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Zmiany dosięgnęły również Macieja Dolegę, który pracował w TVP Info od kwietnia 2021 roku, po tym, jak przeszedł tam z TVN24. Po zmianie władz w TVP, prezenter przygotowywał jeszcze pojedyncze materiały, ostatnio jednak nie pojawiał się już na antenie.

Maciej Dolega w TVP Info pracował jako prezenter serwisów i prowadzący program "Wstaje Dzień". Wcześniej prowadził "Teleserwis" w TVN24, był także prezenterem pogody w TVN i TVN24 oraz w magazynie "Meteo News" w TVN Meteo. Z Telewizją Polską był związany również w latach 2005–2011.

