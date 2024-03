Schreiber donosi o jednym z posłów PiS. "Będziesz sypać na złość mężowi?"

Jak poinformowało wczoraj RMF FM, prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstw przez europosła Adama Bielana i byłego ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudę. Z informacji radia wynika, że postępowanie jest prowadzone na wniosek Najwyższej Izby Kontroli i dotyczy nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Polityczna wrzutka Marianny Schreiber. Mówi o jednym z posłów PiS

Sprawę nieprawidłowości w NCBiR postanowiła skomentować w mediach społecznościowych Marianna Schreiber. Niedawno jej mąż, polityk Prawa i Sprawiedliwości, Łukasz Schreiber poinformował media o ich rozstaniu.

"Nie zazdroszczę bohaterom tego artykułu. Tym bardziej, że plotka gminna niesie, że jeden z posłów zabiega o status małego świadka koronnego" – napisała, czym wzbudziła poruszenie internautów.

twitter

"Marianka, Ty też z wiadomych przyczyn też swoje wiesz. Będziesz sypać na złość mężowi?" – zapytał jeden z nich.

Żona polityka szokuje ws. Daniela Obajtka

To nie pierwsza polityczna wrzutka Marianny Schreiber w ostatnich dniach. Wcześniej odnosiła się do sprawy Daniela Obajtka i Orlenu.

"Nie zastanawialiście się dlaczego Daniel Obajtek od dłuższego czasu przebywa poza granicami Polski i wygląda na to, że nie planuje do Ojczyzny wracać? Ech…" – pisała.

twitter

"Widziałam, że na podstawie mojego tweeta o Danielu Obajtku, były artykuły w gazetach. Ale znacznie ciekawsze są miejsca pobytu innych byłych członków zarządu Orlenu. W niektórych z tych Państw nie ma ekstradycji" – dodawała w innym wpisie.

twitter

Nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju? NIK zawiadamia prokuraturę

W październiku 2023 roku, kontrolerzy NIK-u opublikowali raport ws., organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, konkursu "Szybka Ścieżka – Innowacje Cyfrowe". Wynikało z niego, że miały tam miejsce "liczne nieprawidłowości zarówno w procesie przygotowania i organizacji naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie, jak również na etapie wyboru projektów".

Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo dotyczące możliwego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych.

— Clou tej afery w NCBiR jest to, że grupa cwaniaków chciała wyciągnąć na dwa, bardzo podejrzane wnioski, grube miliony. Były dyrektor NCBiR im to uniemożliwił i od blisko dwóch miesięcy mamy do czynienia z kampanią oczerniania tej osoby, która uniemożliwia ten, w mojej ocenie, mocny przekręt – komentował rok temu całą sprawę Adam Bielan.

Krzysztof B., były prezes spółki NCBR Investment Fund, został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji na początku marca tego roku. Zatrzymano też trzy inne osoby.

Czytaj też:

Miszczak upokorzył gwiazdę Polsatu. "Można było inaczej to załatwić"Czytaj też:

Kurska pozywa za artykuł "Newsweeka". "Naruszenie czci i godności"