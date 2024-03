Polska jako wzór "wypychania populistów". "The Guardian" zachwyca się Tuskiem

"Prawicowi populiści mają w garści wiele krajów. Przyjedź do Polski: zobacz, jak można ich wypchnąć" – tak zatytułowano reportaż z Polski autorstwa Anne McElvoy, który został opublikowany na portalu brytyjskiej gazety "The Guardian".

"Donald Tusk ciężko i szybko pracuje nad wielką transformacją, ale podróżując po kraju widać, jak trudne jest to zadanie. Moje młode lata dziennikarskie spędziłam na reportażach o ostatecznym zamrożeniu zimnej wojny – dniach trudnych czasów i miękkich walut. Kiedy teraz wracam do tych krajów, sprawdzam, jak dobrze przewidziałam, co wydarzy się za trzydzieści lat" – pisze McElvoy.

"Dużo rozmawiamy o miejscach, które ostatnio kupiły bilet w jedną stronę w stronę autorytarnej polityki – Rosji i Turcji w wersji pełnotłustej, a także o odstępstwie od demokracji na Węgrzech i tłumieniu niezależnych instytucji. Zastanawiałam się, co się stanie, gdy kraj, który przyjął populistyczny nacjonalizm, dokona zwrotu o 180 stopni i będzie starał się jak najszybciej przywrócić normy prawne i demokratyczne" – kontynuuje, odnosząc się do Polski.

Pluralizm i populizm

Dalej czytamy: "Co się dzieje z prawami uchwalanymi za poprzedniej władzy, sądami, mediami państwowymi, biznesem i innymi instytucjami? Polska, po zeszłorocznych wyborach, które zakończyły osiem lat rządów prawicowej partii Prawo i Sprawiedliwość na rzecz koalicji, na której czele stoi Platforma Obywatelska Donalda Tuska, znajduje się w oku wszystkich tych burz prawnych, etycznych i praktycznych".

Według "The Guardian" sytuacja w Polsce jest "bardziej zniuansowana i paradoksalna: nowy rząd wygrał wybory i stworzył rząd, który reprezentuje znaczną część kraju – ale bynajmniej nie cały. Usuwając przeszkody dla swoich działań, koalicja rządząca będzie musiała przywrócić pluralizm".

W reportażu przekonuje się, że "w nowej Polsce wciąż niesie się echo ponurych wydarzeń. Może się jednak okazać, że będzie to przykład testowy dla innych państw w Europie, które pewnego dnia zechcą odwrócić się od modelu 'ultra'. Morał z tej historii jest taki, że jest to konieczne, ale niełatwe".

