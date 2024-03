Fundusz Sprawiedliwości. Były zastępca Ziobry wydał oświadczenie

"Wszystkie procedury konkursowe dotyczące Funduszu Sprawiedliwości były jawne i transparentne. Jako wiceminister sprawiedliwości nadzorowałem działalność Funduszu i zapoznawałem się z dokumentacją każdego konkursu – kryteriami wyboru, treścią nadsyłanych ofert, decyzjami i argumentacją członków komisji konkursowych" – napisał Romanowski w piątek na platformie X.

"Dlatego jestem pewien, że prokuratorskie zarzuty wobec aresztowanych urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości i księdza Michała Olszewskiego muszą być oparte na nieprawdziwych informacjach" – dodał były zastępca Zbigniewa Ziobry w MS.

Romanowski: Po świętach wystąpię do Bodnara

Zapowiedział, że po świętach wielkanocnych wystąpi do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o natychmiastowe upublicznienie wszystkich ofert w konkursie, w którym dofinansowanie otrzymał projekt "Archipelag – wyspy wolne od przemocy", zgłoszony przez Fundację Profeto ks. Olszewskiego.



"Wbrew twierdzeniom prokuratury, nie była to najgorsza, ale najlepsza oferta, o czym każdy z obywateli powinien móc sam się przekonać po zapoznaniu z treścią zgłoszonych ofert. Fundacja Profeto jako jedyna spośród podmiotów, które się zgłosiły do tego konkursu, zaproponowała utworzenie od podstaw dużego, nowoczesnego centrum zapewniającego profesjonalną całodobową opiekę osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W pełni odpowiadało to wymaganiom konkursu, którego celem była rozbudowa systemu pomocy, a nie finansowanie działalności już istniejących ośrodków. Fundacja wniosła też znaczący i największy spośród składających wnioski wkład własny" – napisał Romanowski.



Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości dla Fundacji Profeto

Według niego Profeto od lat skutecznie wspiera osoby pokrzywdzone, podejmując również działalność wychowawczą na rzecz dzieci i młodzieży. Fundacja zaoferowała najbardziej kompleksowy program takiego wsparcia, ukierunkowany na całe rodziny, z zaangażowaniem specjalistów z różnych dziedzin.



"Projekt Fundacji Profeto był porównywalny z najbardziej wszechstronną i innowacyjną ofertą z wcześniejszego konkursu – Fundacji Akogo Ewy Błaszczyk na budowę kliniki Budzik. Trzeba przy tym podkreślić, że oba te projekty zostały skrytykowane przez Najwyższą Izbę Kontroli, co wskazuje na niezrozumienie przez państwowe organa kontroli najważniejszego celu Funduszu Sprawiedliwości, jakim jest pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem" – wskazał były wiceszef MS.



"Jawność i otwartość jest najlepszą odpowiedzią na manipulacje i nieprawdy, które pojawiły się w tej sprawie, i – co najważniejsze – na wykazanie uczciwości aresztowanych urzędniczek i księdza Michała Olszewskiego. Dlatego tak ważne jest upublicznienie wszystkich ofert" – oświadczył Romanowski.



