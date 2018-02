Antypolska kampania trwa. Kłamliwe billboardy w centrum Tel Awiwu

Zdjęcie z billboardem opublikował na Twitterze użytkownik Bartek Bielecki informując, że zostało wykonane kilka minut wcześniej w centrum Tel Awiwu. Na plakacie zamieszczono napis "Polsko, nigdy nie pozwolimy ci negować Holokaustu".

Kolejne zdjęcia prezentujące antypolskie billboardy opublikował dziennikarz TVN Jacek Tacik.

Billboard to część kampanii amerykańsko-żydowskiej organizacji charytatywnej Ruderman Family Foundation, która wczoraj opublikowała w serwisie Youtube.com wideo szkalujące Polskę. Na nagraniu ludzie młodzi, starsi oraz rodziny przekonywali, że za mówienie prawdy na temat Zagłady Żydów pójdą do więzienia. Wypowiadali w nim określenie "polski Holokaust" i zapowiedzieli, że Żydzi nigdy już nie będą milczeć. – Po tym, jak 3,5 miliona Żydów zostało zamordowanych w Polsce, w tym tysiące dzieci, Polska uchwaliła nowe prawo a ja pójdę do więzienia – słyszeliśmy na nagraniu.

Jeszcze wczoraj agresywny klip "I will go to jail" (ang. Pójdę do więzienia) został usunięty z serwisu YouTube. Tysiące internautów zgłaszało nagranie z uzasadnieniem, że zawiera "treści obraźliwe lub szerzące nienawiść". Jak jednak widać, antypolska kampania przeniosła się z internetu na ulice.