Życzenia wielkanocne od redakcji "Do Rzeczy"

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego redakcja "Do Rzeczy" życzy Państwu Błogosławionych i Radosnych chwil. Niech Jezus Chrystus napełnia nas mocą Zmartwychwstania, a radość rodzącego się nowego życia dodaje nam sił.

Specjalne życzenia skierował do naszych Czytelników także redaktor naczelny tygodnika Paweł Lisicki.

– Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy. Chciałbym Państwu serdecznie życzyć wszystkiego najlepszego w te Święta Wielkanocne. Świąt wesołych, spokojnych, pokojowych i żeby ten pokój z nami pozostał. Niestety żyjemy w czasach, w których coraz częściej pojawiają się pytania, czy uda się go utrzymać. Mówię tutaj oczywiście o pokoju dotyczącym Polski, bo co do innych państw, to wszystkim życzę wszystkiego najlepszego, ale nas przede wszystkim powinna interesować Polska i nasz pokój. Życzę tego Państwu i sobie i mam nadzieję, że te życzenia się spełnią – powiedział Paweł Lisicki.