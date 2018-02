"To harcerstwo uczyło mnie, jak być dobrym Polakiem". Spotkanie prezydenta z harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej

Prezydent Andrzej Duda, Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda oraz minister Wojciech Kolarski spotkali się dziś z harcerzami z okazji obchodzonego przez skautów na całym świecie Dnia Myśli Braterskiej. Prezydent przypomniał dziś słowa Andrzeja Małkowskiego, który zapytany kiedyś jaka jest różnica pomiędzy harcerstwem a skautingiem odpowiedział, że harcerstwo, to skauting plus niepodległość.

Andrzej Duda mówił, że za walkę o tę niepodległość Polska jest wdzięczna harcerzom. – Zawsze byli, zawsze stawali na wezwanie, nigdy nie zawiedli swojej ojczyzny i za to, jako Prezydent Rzeczypospolitej, dzisiaj, w roku 100-lecia odzyskania niepodległości chciałem wam gorąco podziękować – mówił do harcerzy.

Wspominając jak sam był harcerzem w bardzo ważnych latach swojego życia, podczas których dorastał do tego, żeby stać się pełnoprawnym obywatelem Rzeczypospolitej, podkreślał: "Harcerstwo jest tym niezwykle ważnym miejscem wychowania młodzieży do dorosłości, współpracy, solidarności, współdziałania i wszystkiego tego, co buduje, kreuje, tworzy wspólnotę. Jednocześnie jest miejscem, w którym młodzież otrzymuje niezwykłą dawkę wartości patriotycznych".

Wieczorem, z okazji obchodzonego przez harcerzy i skautów na całym świecie Dnia Myśli Braterskiej, fasadę Pałacu Prezydenckiego rozświetliła okolicznościowa iluminacja przedstawiająca wizerunki Olgi i Andrzeja Małkowskich – twórców ruchu harcerskiego w Polsce.

