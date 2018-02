Imponująca akcja policji w Warszawie. Zatrzymano 32 osoby

Kryminalni z wołomińskiej komendy w ramach prowadzonych od dłuższego już czasu czynności operacyjnych oraz prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie śledztwa, ukierunkowanego na zwalczanie przestępczości narkotykowej na terenie garnizonu warszawskiego, rozpracowali grupę przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych na terenie Warszawy oraz w powiecie wołomińskim. W wyniku prowadzonych czynności ustalono, że przestępcza działalność obejmuje teren całego garnizonu warszawskiego.

Z ustaleń policji wynikało, że grupa, składająca się zarówno z kobiet, jak i z mężczyzn, w różnym przedziale wiekowym, uczestniczy w nielegalnym obrocie heroiną, kokainą, marihuaną, amfetaminą i mefedronem. Osoby te mogły brać także udział w innych przestępstwach, takich jak rozboje i wymuszenia.

Z tą wiedzą, w środę w godzinach porannych blisko 400 policjantów przeszukało łącznie 55 miejsc na terenie garnizonu stołecznego, w tym dwa magazyny do przechowywania narkotyków. Zatrzymano 32 osoby w wieku od 20 do 65 lat, w tym 3 kobiety. W trakcie prowadzonych czynności zabezpieczono 3 atrapy broni krótkiej. Na terenie jednej z posesji ujawnione zostały znaczne ilości narkotyków. Podczas przeszukań funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli m.in. heroinę, kokainę, marihuanę i amfetaminę. Policjanci zabezpieczyli także ponad 67 tys. złotych oraz wartościowe zegarki i telefony komórkowe.

Wszystkie zatrzymane osoby zostały umieszczone w policyjnych celach. Są one podejrzane o udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych oraz o posiadanie ich w miejscu zamieszkania, za co zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii może grozić kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Już w dniu zatrzymania wobec 5 osób sąd, na wniosek Prokuratora Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie, zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztów oraz dwa dozory policyjne, w tym jeden, z poręczeniem majątkowym na kwotę 15 tys. złotych.

Prowadzone przez funkcjonariuszy działania to dalszy ciąg realizacji sprawy, w której już w czerwcu a następnie we wrześniu ubiegłego roku zatrzymanych zostało łącznię 51 osób, spośród których wobec 44 zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec 7 dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe. Policjanci ujawnili i zabezpieczyli wówczas, m.in. broń palną wraz z amunicją, półprodukty służące do produkcji środków odurzających oraz heroinę, kokainę i mefedron.

Śledztwo dotyczy działalności grupy przestępczej, która w okresie co najmniej od 2011 roku wprowadziła do obrotu na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego nie mniej niż 400 kg środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci heroiny, kokainy, marihuany, amfetaminy i mefedronu. Grupa ta zajmowała się również produkcją amfetaminy i marihuany. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone dalsze zatrzymania.