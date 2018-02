Dwa lata Kurskiego w TVP. "Spełniłem wszystkie obietnice"

Pierwsze dwa lata na stanowisku prezesa TVP Jacek Kurski podsumowuje w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl. Jak przyznaje, wydaje mu się, że spełnił wszystkie złożone obietnice. Wymienia tu przywrócenie prestiżu telewizji publicznej oraz odbudowy jej siły. – Telewizja zaczęła produkować własnymi siłami, zamawiać na rynku to, co jest ciekawego do zamówienia i jest lojalna i skuteczna w przekazywaniu misji kulturowej i tożsamościowej –. przekonuje Kurski.

Prezes TVP mówi, że rozrywka publicznego nadawcy jest na wysokim poziomie, jednak jego ambicją jest odbudowa kabaretu. Jak informuje, prowadzone są już rozmowy z kabaretami i widoki na nowy format, jednak stworzenie tego wymaga czasu.

Kurski wskazuje również, że sukcesem jest obecność sportu na antenach TVP. – Przede wszystkim jest wielki przełom w sporcie, który zaistniał w pełnej krasie w TVP - podkreśla.

Rysując plany na kolejne lata swojej prezesury Kurski mówi: "Chciałbym teraz większy nacisk położyć na kulturę wysoką".