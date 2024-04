Trzaskowski tłumaczy się ze świątecznej wpadki. "Nie dopilnowałem, byłem zmęczony"

"W biegu – i tym kampanijnym, i przedświątecznych przygotowań – czasami popełnia się błędy. Jest błąd, będzie pokuta. O jednym zapewniam – na pewno przez całe Święta nie będę siedział rozparty za stołem" – napisał w niedzielę na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Wcześniej polityk opublikował filmik, w którym – zdaniem krytyków – zaprezentował się w stereotypowy sposób: siedział za stołem i mówił, a jego żona zajmowała się czymś w kuchni. Po fali krytyki nagranie zniknęło z internetu.



Trzaskowski tłumaczy, dlaczego usunął z sieci życzenia świąteczne. "Puściliśmy najgorszą wersję"

Trzaskowski odniósł się do tej sprawy we wtorek w Polsat News. Pytany o swój wpis o "pokucie", odpowiedział: Pokuta nie musiała być jakaś trudna, bo my z Gośką zawsze robimy wszystko razem w kuchni, ale rzeczywiście nie usiadłem przez święta.

Dopytywany, czy w sztabie wyborczym Koalicji Obywatelskiej jest "kret, który takie filmiki wrzuca do sieci, polityk zaprzeczył. – Nagraliśmy kilka wersji no i niestety ja nie dopilnowałem na końcu, byłem zmęczony. Puściliśmy najgorszą. Błąd ewidentny – przyznał Trzaskowski.

Wybory samorządowe. Kandydaci na prezydenta Warszawy

W najbliższą niedzielę, 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Start w wyborach na urząd prezydenta Warszawy potwierdziło sześcioro kandydatów. Oprócz ubiegającego się o reelekcję Rafała Trzaskowskiego Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała: senator Magdalenę Biejat (Lewica), byłego wojewodę mazowieckiego Tobiasza Bocheńskiego (PiS), posła Przemysława Wiplera (Konfederacja), Janusza Korwin-Mikkego (KORWiN) i Romualda Starosielca.