Senator Bonkowski popełnił przestępstwo? Gasiuk-Pihowicz zawiadamia prokuraturę

Zdaniem Kamili Gasiuk-Pihowicz senator Bonkowski umieszczając film przygotowany na potrzeby propagandy III Rzeszy, nawoływał do nienawiści na tle narodowościowym. – Wpisy zamieszczone przez pana senatora zawierały treści jawnie antysemickie – mówiła podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

– Szczególnie oburzające jest to, że te wpisy zostały dokonane przez senatora RP – mówiła. Jej zdaniem tego typu wpisy są powodem „rosnącej liczby przestępstw na tle narodowościowym”.

– Nawoływaniu do nienawiści trzeba powiedzieć stanowcze nie. Ten język nienawiści panoszy się również w Telewizji Publicznej – przekonywała. Jej zdaniem ludzie należący do mniejszości narodowych zaczynają bać się spacerować po ulicach. – To przypomina najgorsze, najczarniejsze karty z polskiej historii – stwierdziła.

Posłanka wyraziła nadzieję, że PiS nie będzie broni senatora Bonkowskiego, a prokuratura podejmie zdecydowane działania w związku z doniesieniem posłów Nowoczesnej.

Czytaj także:

Senator Mikołajczyk o zawieszeniu Bonkowskiego: Prezes nie pozwoli, aby robić rzeczy społecznie nie do przyjęciaCzytaj także:

Senator PiS zawieszony. Wcześniej udostępnił niemiecki film propagandowy