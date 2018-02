"To polityka w stylu cinkciarza spod Pewexu w latach 70." Wojciechowicz ostro o Schetynie

Były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz poinformował w środę o rezygnacji z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. "Choć cenię wielu moich przyjaciół z PO to dziś to co zostało z PO na czele z G. Schetyną już nie jest moją partią" – napisał na portalu społecznościowym. O swoim odejściu z partii, ale też ze stołecznego ratusza Wojciechowicz mówi w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną.

Wojciechowicz mówi, że z ratusza zdymisjonowała go Hanna Gronkiewicz-Waltz. Dlaczego to zrobiła? – Bo myślała, że w ten sposób zadowoli Schetynę, a Schetyna w zamian za to będzie jej bronił. Nawet powiedziała: 'Będą mnie bronić, ale muszę cię zwolnić, bo tak sobie życzy Grzegorz' – mówi były polityk PO. Jak przekonuje, lider Platformy chciał nie tylko jego dymisji, ale także przyklejenia mu łatki afery reprywatyzacyjnej.

– Powiedziałem im, żeby wybili sobie z głowy dymisję, że mogą mnie odwoływać i pięć razy, ale ja się do dymisji nie podam, bo byłoby to z mojej strony przyznanie się do czegoś, czego nie zrobiłem – dodaje.

"To nie jest przypadek, że ma ksywkę Grzegorz 'Zniszczę Cię' Schetyna"

Wojciechowicz w ostrych słowach mówi o liderze Platformy Obywatelskiej. Jak podkreśla, to nie jest przypadek, że ma ksywkę Grzegorz 'Zniszczę Cię' Schetyna. – To jest polityka w stylu cinkciarza spod Pewexu w latach 70. (...) Oszukać, nie dotrzymać słowa, wygrać za wszelką cenę, ośmieszyć i tak dalej – ocenia.