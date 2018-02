Siemoniak: PO działa tak, by w sprawie sporu z Tel Awiwem nie przeszkadzać obozowi rządzącemu

– Wstrzymaliśmy się od głosu, nie chcąc, by ta sprawa w Sejmie była przedmiotem gorącej, złej dyskusji. Potem złożyliśmy odpowiedzialne, racjonalne poprawki w Senacie, a w tym tygodniu przedstawiliśmy projekt nowelizacji, który wielu publicystów i naukowców, bliższych obozowi rządzącemu, oceniło wysoko – tłumaczył na antenie Polskiego Radia 24 Tomasz Siemoniak, który stwierdził, że Platforma Obywatelska nie wykorzystuje sporu dyplomatycznego pomiędzy Polską a Izraelem.

Były szef MON odniósł się także do antypolskiego filmu, który został stworzony przez Fundację Rodziny Rudermanów. Siemoniak stwierdził, że "na świecie nie brakuje środowisk, które źle życzą Polsce". – Film tej fundacji jest haniebny. To prowokacja na zlecenie kogoś, kto źle życzy Polsce. Ogromne nadużycie. Można się zastanawiać, komu to służy (...). Nie ma dowodów, kto stoi za filmem (…), natomiast Rosja strategicznie jest zainteresowana osłabianiem Polski – powiedział.