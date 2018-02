"Czekają na ŚMIERĆ Polski". Pawłowicz o działalności "V kolumny"

Krystyna Pawłowicz w mocnych słowach skrytykowała swoich przeciwników politycznych, których określiła mianem „V kolumny”. Posłanka nie uściśliła, kogo dokładnie ma na myśli, wskazując jednak, że są to głównie „jakieś resortowe osobniki w polskości nie zakorzenione, nieznające polskiej historii ani tradycji”.

„Państwo, które w swej dobroci pozwoliło im wgramolić się do Sejmu, założyć antypolskie organizacje i media i pozwala jeszcze w swej naiwności bluzgać kłamstwami w polskiej państwowej telewizji do której ta wredna kolumna chodzi tylko po to, by Polsce i Polakom przyłożyć i upokorzyć” – pisze na swoim profilu facebookowym.

Swój dramatyczny wpis posłanka zakończyła stwierdzeniem, że „V kolumna” niecierpliwe czeka na śmierć Polski.

„Nie wstydzą się przy tym brać pensji od swej „ofiary” za jej przyduszanie i mordowanie. Czekają niecierpliwie na ŚMIERĆ Polski... Czy Polska oczyści się kiedyś z tego zdradzieckiego balastu?” – pytała posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

