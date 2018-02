Petru chce połączyć opozycję. Komentarze internautów są druzgocące

Ryszard Petru już wcześniej dawał do zrozumienia, że chce odgrywać rolą osoby jednoczącej różne środowiska opozycji. Gdy zarówno Nowoczesna jak i PO ogłosiły, że nie poprą kandydatury Pawła Adamowicza na prezydenta Gdańska, to Ryszard Petru opublikował wpis, w którym zaapelował do Lubnauer i Schetyny o to, by szukali wspólnego rozwiązania z niechcianym kandydatem. Jednakże i wtedy odpowiedzi internautów były w większości mocno krytyczne.

