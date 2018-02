Bezrobocie wciąż na niskim poziomie

Na koniec stycznia br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 mln 133,7 tys. bezrobotnych, ich liczba zwiększyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 4,8 proc (tj. o 52 tys.), ale była niższa niż przed rokiem – o 18,9 proc. (tj. o 263,4 tys.).

"Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,9 proc., tj. była wyższa o 0,3 p. proc. niż przed miesiącem, ale o 1,6 p. proc. niższa w stosunku do notowanej w styczniu ub. roku" – podał GUS.

W porównaniu ze styczniem ubiegłego roku stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich województwach, w największym stopniu (w granicach 2,5 p. proc. – 2,1 p. proc.) w warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim, a w najmniejszym (w granicach 1,3 p. proc. – 1,2 p. proc.) – w mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim. Zmniejszył się natomiast udział osób dotychczas niepracujących (o 0,6 p.proc. do 13,4 proc.) oraz absolwentów (o 0,3 p. proc. do 3,6 proc.). Udział osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku był niższy od notowanego rok wcześniej i wyniósł 84,9 proc.

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 3,8 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Wstępne wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) pokazały, że w IV kwartale 2017 r. stopa bezrobocia w Polsce zmalała do rekordowo niskiego poziomu 4,5 proc., w porównaniu do 5,5 proc. rok wcześniej. Wyhamował natomiast wzrost zatrudnienia.