Gość Michała Rachonia odniósł się do stosunków międzynarodowych, w kontekście trwającego sporów wokół nowelizacji ustawy o IPN.

– Proszę Państwa, my dlatego Państwu z Michałem Rachoniem opowiadamy o nagle o Ameryce, bo nikt do tej pory o Ameryce nie opowiadał, bo to daleko (...) Opowiadamy o Ameryce, bo jest ogromna i ważna. Ale też jeśli jednocześnie ja opowiem, że się republikanie z demokratami kłócą i Ruscy na to wpływają i finansują jakieś dwie fundacje wzajemnie sprzeczne, to może łatwiej będzie Państwu zrozumieć, że w Polsce robią to samo (...) No jak w Ameryce jest możliwe, że republikanie i demokraci w jakiś tajemniczy sposób biorą forsę od Ruskich przez różne fundacje i się gryzą ze sobą, to tym bardziej w Polsce jest to możliwe – stwierdził Wojciech Cejrowski.

Podróżnik dodał: – Polska jest ważna dla USA i jej położenie dla Amerykanów jest strategiczne. Stanom nie jest na rękę, kiedy Rosjanie dogadują się z Niemcami.