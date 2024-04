Gawkowski zapowiada strategię cyfrową dla Polski. "Konsultacje po wakacjach"

– Przed nami to, co zostanie uchwalone – czyli realizacja ustaw – ale jednocześnie zapowiedzi dotyczące nowych, bardzo ważnych dla polskiego państwa projektów, m.in. dotyczących sztucznej inteligencji i dotyczących też budowania zakresu kompetencji cyfrowych i przede wszystkim – strategia cyfrowa. Ta strategia cyfrowa zostanie przedstawiona po wakacjach, również do konsultacji społecznych" – powiedział Gawkowski podczas konferencji prasowej w środę.

– Chcemy, żeby w 2025 roku były jasne wytyczne dotyczące tego, jak i gdzie Polska widzi swoje cele cyfrowe w następnych latach, jak i gdzie powinniśmy "dodać gazu", a co powinno być naszym elementem takiego mocnego w Europie chwalenia się z osiągnięć, które już za nami – mówił.

I przede wszystkim – odpowiedzi na pytania: jak dobrze wykorzystać energię biznesu, odpowiedzialność obywateli i pracę resortu na rzecz budowania silnej kompetencyjnie marki – cyfrowa Polska. Bo to jest dla nas coś, co stanowi fundament takiego pozytywnego myślenia o przyszłości" – dodał wicepremier.

Gawkowski: Pierwszy raz zostanie przedstawiony raport o cyberbezpieczeństwie

Zapowiedział również publikację "za kilka dni" pierwszego raportu pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa. – Pierwszy raz zostanie przedstawiony do informacji jawnej i będzie to dokument powszechnie dostępny – podkreślił.

– Mówiłem o tym rok temu podczas prac nad programem. Wskazywaliśmy, że powinny być miejsca, które będą całkowicie otwarte i w związku z tym podjęliśmy decyzję o tym, że będzie jawny raport pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa – tłumaczył Gawkowski.



– W tamtym tygodniu odbyliśmy kolegium do spraw cyberbezpieczeństwa z szefami służb. Ta informacja została przedstawiona i w najbliższych dniach będzie ten raport dostępny. Spotkamy się na specjalnej konferencji, żeby przedstawić państwu główne założenia dotyczące polityki cyberbezpieczeństwa w Polsce z otwartymi informacjami – poinformował szef MC.



