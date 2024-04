Kolejne zmiany w szkołach. Zniknie Historia i Teraźniejszość

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało w marcu o podpisaniu przez szefową MEN Barbarę Nowacką nowelizacji rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 kwietnia nauczyciel w klasach I-III szkoły podstawowej ma nie zadawać pisemnych prac domowych, z wyłączeniem ćwiczeń usprawniających motorykę małą, a także nie zadawać prac domowych praktyczno-technicznych. Z kolei w klasach IV–VIII szkoły podstawowej nauczyciel będzie mógł zadać uczniowi pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową, ale nie będzie ona obowiązkowa i nie będzie za nią wystawiana ocena. Nowelizacja wprowadza też rezygnację z wliczania ocen z etyki i religii do średniej ocen rocznych od 1 września 2024 r.

Tymczasem wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer zapowiada kolejne zmiany w szkolnictwie.

Wiceminister edukacji zapowiada kolejne zmiany

Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer poinformowała, że od 15 kwietnia ruszają konsultacje w sprawie zmian w podstawie programowej, które zakładają jej "odchudzenie". W rozmowie z portalem gazeta.pl wyjaśniła, że do końca czerwca mają zostać przyjęte rozporządzenia, które umożliwią dokonanie zmian już od nowego roku szkolnego.

– Powstały już wersje podstaw programowych, które przygotowuje Ministerstwo Edukacji. Od 15 kwietnia ruszą konsultacje materiałów ministerialnych tak, żeby do końca czerwca przyjąć rozporządzenia – stwierdziła.

Historia i Teraźniejszość zniknie z polskich szkół

– Zmiany mają dotyczyć także przedmiotu Historia i Teraźniejszość – zadeklarowała wiceminister. – Od następnego roku szkolnego nowe roczniki uczniów nie będą miały już przedmiotu Historia i Teraźniejszość, zostanie za to wprowadzony nowy przedmiot dotyczący edukacji obywatelskiej – dodała.

– Największym problemem z HIT-em było to, że on nie przedstawiał faktów tylko wartościował pewne rzeczy. Nie pozwalał młodym ludziom wyrobić sobie własnego zdania na pewne fakty, ale przede wszystkim tam zniknął pierwiastek tego, co nazwalibyśmy edukacją obywatelską – podkreślała.

Lubnauer dodała, że od września w klasach I-III szkoły podstawowej wejdzie także 12 godzin pierwszej pomocy.

