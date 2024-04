Wraca sprawa śmierci Barbary Blidy. Czarzasty: Umówiłem się z Bodnarem

Włodzimierz Czarzasty pojawił się dziś na konferencji prasowej w Katowicach. Mówił m.in. o powrocie do śledztwa ws. śmierci Barbary Blidy.

– Dzisiaj rozmawiałem z ministrem Bodnarem, któremu ufam, którego bardzo szanuję. Umówiliśmy się na przyszły tydzień na bardzo dokładną analizę możliwości do powrotu przebadania sprawy Barbary Blidy, śmierci Barbary Blidy – poinformował wyborców.

– Zrobimy to, bo informacje, które uzyskujemy o formacji, która wtedy rządziła, o zakłamaniu tej formacji, mówię o formacji, z którą jest związany minister Ziobro, o ukrywaniu różnych faktów, o kłamstwach, które się działy przez ostatnie 8 lat, skłaniają nas do tego, żeby myśleć, że ręce w sprawie Blidy zostały umyte zbyt szybko i wszystkie po kolei – stwierdził lider Lewicy.

Wraca sprawa śmierci Barbary Blidy. Co się stało w 2007 roku?

Barbara Blida popełniła samobójstwo 25 kwietnia 2007 roku. Strzeliła sobie w klatkę piersiową, kiedy do jej domu w Siemianowicach Śląskich weszli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pięć dni później odbył się jej pogrzeb.

Nakaz zatrzymania Barbary Blidy wydał prokurator okręgowy w Katowicach na podstawie relacji Barbary Kmiecik, mających dotyczyć powiązań korupcyjnych. Była minister gospodarki przestrzennej i budownictwa była podejrzewana o pomocnictwo w przekazaniu łapówki w śledztwie związanym z tzw. mafią węglową. W śledztwie pojawił się także wątek finansowania kampanii prezydenckiej Aleksandra Kwaśniewskiego w 1995 roku oraz wątek dotyczący Polskiego Towarzystwa Węglowego, które korupcyjnymi metodami miało forsować korzystne dla siebie zapisy w prawie o pośrednictwie handlu węglem.

Nikt, poza funkcjonariuszką ABW, nie był świadkiem samobójstwa Blidy. Wokół jej śmierci narosło wiele teorii spiskowych.

25 kwietnia 2007 Sejm zażądał w trybie pilnym informacji rządu na temat okoliczności śmierci Barbary Blidy, gdy do tego doszło, nie przyjął wyjaśnień ministra-koordynatora służb specjalnych Zbigniewa Wassermanna i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

26 kwietnia 2007 w Zakładzie Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach przeprowadzono sekcję zwłok Barbary Blidy, która wykazała, że przyczyną śmierci był postrzał w klatkę piersiową.

Prokuratura nie wykryła nieprawidłowości w działaniu ABW

Okoliczności zdarzeń, do których doszło w domu Barbary Blidy, były badane, po ich wydzieleniu do osobnego śledztwa 10 listopada 2009, przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi, która na podstawie zebranych dowodów, nie znalazła podstaw do stwierdzenia, by po śmierci Barbary Blidy zacierane były ślady i dowody, związane ze zdarzeniem. Łódzka prokuratura uznała również, że nie doszło do niedopełnienia obowiązków ze strony funkcjonariuszy publicznych realizujących zadania związane z zabezpieczeniem i oględzinami miejsca zdarzenia oraz oględzinami zwłok.

Uchwałą Sejmu z 19 grudnia 2007 powołano komisję śledczą do zbadania okoliczności śmierci Barbary Blidy. Przewodniczącym komisji został później wybrany Ryszard Kalisz z SLD.

