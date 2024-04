Premier Meloni o św. Janie Pawle II: Mąż stanu

Na portalu X Giorgia Meloni napisała, że był to nie tylko wielki papież, ale także mąż stanu, który działalność polityczną uważał za pochodzącą od człowieka, dokonywaną przez człowieka i dla człowieka.

"2 kwietnia 2005 odszedł do nieba Karol Józef Wojtyła, papież Jan Paweł II. Jako człowiek boży, bliski ludziom, był papieżem ducha misyjnego, który umiał wspierać dialog międzyreligijny, wchodzić do serc osób swoim człowieczeństwem i zbliżać wielu młodych do wiary" – napisała szefowa rządu włoskiego. Podkreśliła, że był on "wielkim papieżem, świętym, ale też mężem stanu" i przytoczyła jego słowa, iż "działalność polityczna pochodzi od człowieka, jest sprawowana przez człowieka i dla człowieka".

Na koniec swego wpisu Giorgia Meloni zapewniła, iż nosi "zawsze w sercu nauczanie, które pozostawił nam wszystkim swoim dziełem, swymi gestami i słowami". Dodała, że czuje się zaszczycona, iż miała "zaszczyt spotkać i poznać go" a Jan Paweł II "jest postacią ogromną i niezapomnianą". "Na zawsze [pozostanie] w sercu" – zakończyła swe krótkie wspomnienie o Ojcu Świętym premier Włoch.

Jest to jej drugi tego rodzaju komentarz poświęcony papieżowi-Polakowi. Po raz pierwszy zrobiła to w pierwszą rocznicę objęcia przez nią tego urzędu 22 października 2023, gdy wypadało jego wspomnienie liturgiczne.

Giorgia Meloni. Konserwatywna premier Włoch

Giorgia Meloni urodziła się 15 stycznia 1977 w Rzymie. Już w latach szkolnych, a zwłaszcza studenckich angażowała się społecznie, m.in. w latach 1998-2002 zasiadała w radzie prowincji rzymskiej, a od 2006 w Izbie Deputowanych parlamentu Włoch. W 2012 współzałożyła partię Bracia Włosi – Centroprawica Narodowa, która w 10 lat później wygrała porzedterminowe wybory parlamentarne. W ich wyniku 22 października 2022 G. Meloni została zaprzysiężona jako premier Włoch. Wcześniej, we wrześniu 2020 została przewodniczącą Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim.

Jest stanowczą przeciwniczką nielegalnej imigracji, "małżeństw" osób tej samej płci i adopcji przez nie dzieci, sprzeciwia się aborcji i wielokrotnie podkreślała swe przywiązanie do wartości chrześcijańskich. Chociaż była zwolenniczka poprawy stosunków włosko-rosyjskich, to jednak po wybuchu wojny na Ukrainie opowiedziała się jednoznacznie za udzielaniem pomocy wojskowej temu krajowi.

