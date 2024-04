Jest audyt ws. CPK. Przeprowadziło go... samo CPK

13 lutego podczas posiedzenia Rady Gabinetowej premier Donald Tusk zadeklarował, że jego gabinet chce "rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, lotniczej i kolejowej". Szef rządu przekazał, że na CPK wydano do tej pory 2,7 mld zł i nie złożył jednoznacznej deklaracji ws. inwestycji.

W środę CPK poinformowało o przeprowadzeniu wewnętrznego audytu. "Informujemy, że CPK przekazał do Biura Pełnomocnika ds. CPK raporty z wewnętrznych audytów części lotniskowej, kolejowej, marketingowej, finansowej, Programu Dobrowolnych Nabyć, Programu Społeczno–Gospodarczego i z zakresu HR. W Biurze Pełnomocnika ds. CPK trwa ich analiza" – przekazano w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że ledwie kilka dni temu prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK alarmuje, że został anulowany czwarty przetarg na audyt Centralnego Portu Komunikacyjnego.

"Spółka zaudytowała samą siebie"

Sprawę skomentował m.in. były minister Szymon Szynkowski vel Sęk. Jak stwierdził spółka zaudytowała sama siebie, bo "nie umiała przeprowadzić przetargu by audyt przeprowadził podmiot zewnętrzny", a następnie teraz przekazała wyniki "arcyspecowi Maciejowi Laskowi".

"Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że oddaliśmy Ferrari do podwórkowego warsztatu, w którym majster Maciej nie potrafił wprawdzie nawet znaleźć adresu salonu by zamówić części, ale za to przeprowadził szczegółowy przegląd i będzie teraz »fachowo« rozkręcać auto by naprawiać błędy po tych »włoskich durniach«" – dodał polityk PiS.

Działania wokół CPK budzą olbrzymie emocje. Sprawę komentują nie tylko politycy, ale również zwykli użytkownicy internetu, zaniepokojeni docierającymi sygnałami ws. projektu:

Centralny Port Komunikacyjny to węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowane nowe lotnisko, które w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny.

