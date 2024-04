Dziennikarz TVN24 mówił o seksie prezydenta z 15-latką. Do akcji wkracza KRRiT

O planowanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji działaniach po skandalicznych słowach, jakie padły na antenie TVN24 poinformował w rozmowie z portalem jeden z jej członków profesor Tadeusz Kowalski.

Będzie postępowanie wobec TVN24? "Zapadła wstępna decyzja"

Z przekazanych przez niego informacji wynika, że zapadła wstępna decyzja o wszczęciu postępowania w tej sprawie.

"Rada wystąpi do TVN Warner Bros. Discovery o nagranie rozmowy poprzedzającej program 'Rozmowa Piaseckiego' w TVN24. Potem regulator oceni czy doszło do złamania obowiązującego prawa. Jeśli uzna, że tak, to może nałożyć na nadawcę kary" – czytamy.

Mówił o seksie prezydenta z 15-latką. Skandaliczne słowa na antenie TVN24

We wtorek w programie "Wstajesz i wiesz" na antenie pojawili się Rafał Wojda i Konrad Piasecki. Po krótkim powitaniu i rozmowie o trudnym powrocie do pracy po Wielkanocy, Wojda poruszył temat zawetowanej przez Andrzeja Dudę ustawy o pigułce "dzień po".

– Nie próżnował z kolei pan prezydent. Mimo świątecznego czasu zdołał zawetować ustawę o tabletce "dzień po" – przypomniał. Po tym przypomnieniu z jego ust padły skandaliczne słowa.

– Słuchając pani minister w Kancelarii Prezydenta i słuchając wcześniej pana prezydenta, można użyć takiego, brutalnego i być może przerysowanego przykładu. Otóż pan prezydent mógłby spokojnie uprawiać seks z 15-latką, natomiast ta sama 15-latka o zgodę na tabletkę "dzień po" musiałaby już prosić rodziców – stwierdził chwilę po siódmej rano na antenie TVN24.

Konrad Piasecki był wyraźnie zaskoczony i skonsternowany słowami kolegi.

– Nie szedłbym tak daleko w tego typu porównania. (...) I na tak niebezpiecznym gruncie... – stwierdził.

