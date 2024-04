Samotna matka czwórki dzieci błaga o ułaskawienie. Jest reakcja Kancelarii Prezydenta

Za ciężkie uszkodzenie ciała pani Angelika usłyszała wyrok trzech lat pozbawienia wolności.

Matka czwórki dzieci prosi prezydenta o ułaskawienie

Z doniesień mediów wynika, że kobieta wbiła nóż w plecy napastnika, aby ratować swojego byłego już męża. Część wyroku już odbyła, teraz ma przerwę w odbywaniu kary. Wkrótce 26-latka znów może trafić do więzienia, zaś czwórka jej dzieci, w tym dwoje ze spektrum autyzmu, do domu dziecka.

W październiku ubiegłego roku 26-latka zwróciła się do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o ułaskawienie. Ma w tej sprawie pozytywną opinię sądu. W obliczu braku odpowiedzi, kobieta po kilku miesiącach ponowiła swoją prośbę do głowy państwa. Ze strony Kancelarii Prezydenta w dalszym ciągu nie pojawiła się reakcja. Okazuje się, że przed kilkoma dniami z panią Angeliką rozmawiał kurator, co miało miejsce właśnie na wniosek Kancelarii.

Co zrobi Andrzej Duda? "Sprawa nie jest taka prosta"

O sprawę kobiety zapytana została w programie "Tłit" Wirtualnej Polski prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Przyznała, że oczywiście jest ona znana panu prezydentowi i jest obecnie procedowana.

– Wystąpiliśmy o dodatkowe informacje i dokumenty. Jak tylko do nas wpłyną, sprawa będzie przedstawiona do decyzji panu prezydentowi – powiedziała.

Paprocka podkreśliła jednocześnie, że "sprawa nie jest taka prosta", bo mowa o "poważnym przestępstwie". – Ale są jeszcze względy humanitarne – dodała.

Minister zwróciła uwagę, że pani Angelika ma również do dyspozycji inne, oprócz ułaskawienia, możliwości działania. Wskazała tu na choćby przepisy Kodeksu wykonawczego, dotyczące odroczenia odbywania kary ze względy na małe dzieci.

Paprocka zapewniła ponadto, że jak tylko prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję ws. kobiety, zostanie ona podana do publicznej wiadomości.

