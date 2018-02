Morawiecki po szczycie UE ws. budżetu: Polska jest w dobrej pozycji wyjściowej

– Polska broni wspólnej polityki rolnej i polityki spójności. Jako kraj, który po II wojnie światowej był po niewłaściwej stronie żelaznej kurtyny, musimy nadrabiać straty. Rozumiemy zarówno te nowe zadania, które powinny być częściowo lub całkowicie pokrywane przez budżet UE, jak i konieczność podniesienia tego budżetu – wskazał premier.

– Polska opowiada się za powiększeniem składek do unijnego budżetu nawet do poziomu 1,2 proc. dochodu narodowego brutto – zaznaczył Mateusz Morawiecki. Przywódca Polski powiedział, że wyraził poparcie polskiego rządu wobec faktu, iż w UE trzeba znaleźć nowe środki na nowe zadania, takie jak rozwiązanie problemu uchodźców czy zapewnienie bezpieczeństwa.

– Polska wnioskuje, by od nowego budżetu UE nie obowiązywały rabaty; chce też zwiększenia środków własnych UE i tego, by Wielka Brytania w pewnym zakresie "skompensowała" ubytek w unijnym budżecie – poinformował premier. – Bardzo podobne mechanizmy wpłacania środków do budżetu ze strony zarówno płatników netto, jak i beneficjentów netto (...) Drugi obszar to zwiększenie środków własnych, z różnych źródeł. Polska wspiera tzw. digital tax, czyli podatek cyfrowy, podatek od różnego rodzaju przedsiębiorstw, które uzyskują duże korzyści ze sprzedaży swoich produktów w Europie, ale nie płacą należnego podatku albo płacą go w możliwie minimalnym wymiarze. Francja, Niemcy, kilka krajów coraz wyraźniej wskazuje na zasadność takiego podejścia – dodał Mateusz Morawiecki.