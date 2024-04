Nie chciała być częścią "szopki" w TVP. Dziennikarka jest już w TV Republika

Rewolucja w mediach publicznych rozpoczęła się 20 grudnia. Minister Bartłomiej Sienkiewicz odwołał wówczas prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2). Chwilę później padła też strona internetowa stacji. 27 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o postawieniu ich w stan likwidacji.

Dziś już wiadomo, że większość dziennikarzy Telewizji Polskiej nie pojawi się już na antenach TVP. Media donoszą z kolei o kolejnych powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się ze nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Po przejęciu mediów publicznych przez nowe władze, z anten TVP zniknęli m.in. Anna Popek, Krzysztof Ziemiec i Monika Borkowska.

Ta ostatnia niedawno oficjalnie pożegnała się z TVP.

Monika Borkowska znika z Telewizji Polskiej. Opublikowała post

Monika Borkowska napisała w swoich mediach społecznościowych, że z końcem marca rozwiązała umowę z TVP. "Opuściłam tego Titanica" – napisała. Dziennikarka do grudnia 2023 była reporterką "Wiadomości" oraz prowadząca programy publicystyczne w TVP Info.

W poniedziałek na jej koncie na platformie X pojawił się post, w którym była dziennikarka TVP odniosła się do tego, że na portalu internetowym TVP Info nie pojawił się tekst o opisanych przez Wirtualną Polskę zastrzeżeń co do działań prokurator Ewy Wrzosek z listopada 2023 r. w sprawie mediów publicznych.

"Nie mogłam już dłużej na to patrzeć. Nie chciałam być częścią takiej szopki. Właśnie dlatego z końcem miesiąca opuściłam tego TITANICA. Skała blisko. Oglądalność leci w dół" – zauważyła Monika Borkowska. "Ja...no cóż...wbiję na jakiś inny bal. Z weselszą muzyką" – napisała, zapowiadając coś nowego.

Była dziennikarka TVP w Telewizji Republika

Teraz już wiadomo, że dziennikarka dołącza do zespołu Telewizji Republika. Michał Rachoń, dyrektor programowy TV Republika, w serwisie X zapowiedział, że Borkowska na antenie zadebiutuje w niedzielę. Nie podał jednak, w jakim programie.

"Ogłaszamy kolejny transfer do składu TV Republika — w najbliższą niedzielę dołącza redaktor Monika Borkowska. Witamy na pokładzie największej polskiej telewizji informacyjnej" – napisał dziennikarz.

