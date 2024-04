"Nie mam żadnych wątpliwości". Prezydent zabrał głos po śmierci Polaka w Strefie Gazy

Oświadczenie głowy państwa miało związek z przypadająca dziś 75. rocznicą powstania NATO. Przy tej okazji Andrzej Duda zwrócił uwagę na aktualne wyzwania stojące przed Sojuszem Północnoatlantyckim.

– Rosja stanowi dziś zagrożenie dla wolnego świata. Dlatego nie mam żadnych wątpliwości, że Sojusz Północnoatlantycki musi na to reagować nie tylko wspierając Ukrainę, ale także umacniając swoje bezpieczeństwo i obronność – podkreślił prezydent.

Prezydent pisze do przywódców NATO. "Rosja wraca do polityki z czasów zimnej wojny"

Prezydent poinformował, iż zdecydował się wystosować list do wszystkich przywódców państw NATO oraz sekretarza generalnego Sojuszu Jensa Stoltenberga, w którym sformułowana jest jego propozycja wraz z uzasadnieniem dotycząca podniesienia wydatków na obronność do 3 procent PKB.

– Rosja swoją agresywną polityką, swoją odbudową rosyjskiego imperializmu, agresją na Ukrainę pokazała jasno i wyraźnie, że niestety wraca w swojej polityce do czasów zimnej wojny, do czasów, kiedy Związek Sowiecki prowadził agresywną politykę wobec innych państw, imperialną politykę, że Rosja wraca do tych ambicji i powinna spotkać się z taką odpowiedzią, jaką otrzymała wtedy – tłumaczył Duda.

Jak podkreślił, wtedy państwa NATO wydawały 3 proc. PKB na swoją obronność, dzisiaj powinniśmy z powrotem dojść do tego poziomu. Ten mój list otwiera na ten temat dyskusję, jednocześnie zawierając jasne wskazanie, że powinniśmy debatować na ten temat w czasie zbliżającego się szczytu NATO w Waszyngtonie – mówił dalej.

Prezydent wskazywał, że Polacy chcą mieć pokój i spokój, a także że zasługują na bezpieczeństwo. – Chcemy pozostać częścią Zachodu. Budować tu swoją pozycję i przyszłość. Konieczny jest do tego Sojusz Północnoatlantycki, więc wzywam wszystkich, aby tę siłę Sojuszowi zapewnili.

Śmierć Polaka w Strefie Gazy. Duda: Izrael powinien wypłacić odszkodowanie

W wystąpieniu Andrzeja Dudy pojawił się też temat śmierci polskiego wolontariusza w Strefie Gazy.

– Sprawa jest jasna: potrzeba wyjaśnienia w szczegółach, dlaczego doszło do takiej, a nie innej sytuacji. Izrael przyznał, i władze izraelskie zachowały się tutaj odpowiedzialnie, przyznając, że to niestety IDF, czyli izraelskie siły obrony są odpowiedzialne za ten ostrzał – powiedział, dodając, że konieczne jest tu śledztwo, które w szczegółach wyjaśni tę sprawę.

Prezydent przyznał jednocześnie, iż nie ma żadnych wątpliwości, że Izrael powinien wypłacić odszkodowanie rodzinie naszego zabitego obywatela. – Powinno być to odszkodowanie stosowne i mam nadzieję, że takie odszkodowanie w sposób uczciwy i rzetelny zostanie wypłacone, bo ono się po prostu należy – zaznaczył.

– Niezależnie od tego, jakie były przyczyny tego zdarzenia, czy to był wypadek, czy jakakolwiek inna sytuacja, jeżeli ostrzał był prowadzony, a był prowadzony, jeżeli w wyniku tego ostrzału zginął człowiek, zginął nasz obywatel, jego najbliższym należy się za to zadośćuczynienie i mam nadzieję, że władze Izraela zachowają tutaj w sposób odpowiedzialny, uczciwy, rzetelny – podsumował Andrzej Duda.

