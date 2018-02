Tezy o wojnie

Flagi Polski i Izraela przed bramą do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz

Dwa razy już pisałem na tych łamach o swoim pesymizmie dotyczącym przebiegu, nazwijmy to tak, propagandowej wojny polsko‑izraelskiej. I napiszę to po raz trzeci, tym bardziej że z każdym dniem przybywa do tego argumentów.