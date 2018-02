Sikorski: Wstydu się najadłem za Polskę

– Wstydu się najadłem za Polskę – powiedział Radosław Sikorski odnosząc się do wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego w Monachium. Były szef MSZ powiedział, że "wielki kraj to nie taki, który się ogranicza do swojej pierwotnej substancji etnicznej. Taki, który nie szczuje na obcych, ale powoduje, że obcy chcą być tacy jak my."

Sikorski zwrócił się też do Jarosława Kaczyńskiego. – Nie takich dyktatorków jak pan obalaliśmy. Polska jest lepsza jak pan sądzi i jest lepsza jak pan – mówił.

Bieńkowska: Głos Polski ma mniejsze znaczenie w UE

– Od kilku lat obserwuję jak coraz mniejsze znaczenie w Unii Europejskiej ma głos Polski. Polska wyłączyła się z dyskusji, a jest to dyskusja o tym, jaka Europę chcemy. To jest pytanie ważniejsze, niż Brexit w tej chwili – powiedziała Elżbieta Bieńkowska w czasie Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Stwierdziła, że "wzrost gospodarczy wynika z tego, że polska gospodarka była kilka lat temu zostawiona w bardzo dobrym stanie".

Siemoniak: P rzeproście wojsko i Polaków za Macierewicza

Głos zabrał także były szef MON, Tomasz Siemoniak. Powiedział, że "fatalna działalność Macierewicza przyniosła opłakane skutki. Prawdziwym audytem jest to co się dzieje teraz, usuwanie ludzi Macierewicza skąd tylko się da. Taka ocenę PiS wystawia Macierewiczowi". – Ostatnie, ale najważniejsze. Apeluję do liderów PiS. Przeproście wojsko i Polaków za Macierewicza. Każdy niech przeprosi jak umie – powiedział.