Drag queen Lulla la Polaca: Jestem psychofanem Trzaskowskiego

86-letni Szwan udzielił wywiadu serwisowi Wprost. Portal opublikował krótki wycinek rozmowy, całość ma się pojawić w piątek wieczorem. W udostępnionym fragmencie drag queen wypowiada się nt. ubiegającego się o reelekcję prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

– Jestem psychofanem Rafała Trzaskowskiego, bo uważam, że świetnie sobie radzi z tematem dotyczącym zbiorowości LGBTQ+, że nie jest temu przeciwny, że na każdą paradę (równości – przyp. red.) udziela zgody, że robi to spontanicznie, pokazuje się na tych paradach, jedzie na czele i je otwiera – mówił aktywista ruchu LGBT, który sam jest homoseksualistą.

– Porównuję go do tego, co robi burmistrz Berlina, gdzie jeżdżę też na te parady i burmistrz Berlina, który jest gejem, otwiera te parady ręka w rękę ze swoim przyjacielem. I to jest fajne, miłe i sympatyczne. Ich nikt nie pokazuje palcem. Ja również z taką wielką ochotą i przyjemnością bym chwycił pana Rafał Trzaskowskiego w najbliższą paradę, która jest zapowiedziana na 15 czerwca, i na platformie razem z nim pod tęczową flaga przejechał się trasą, którą będzie szła parada – opowiada.

Parada Równości w Warszawie. Trzaskowski o "władzy, która szczuje"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przemawiał podczas ubiegłorocznej "Parady Równości", która przeszła ulicami stolicy. – Społeczność LGBT+ zawsze będzie tutaj bezpieczna – podkreślił. – Ten sygnał z Warszawy płynie nie tylko do Polski, ale do całego świata, że Warszawa jest europejska, jest uśmiechnięta, jest tolerancyjna – powiedział Trzaskowski przed rozpoczęciem marszu.

– Są tacy, którzy próbują oszukiwać i mamić polskie społeczeństwo tym, że różnorodność, wolność, tolerancja to jest zagrożenie dla polskiej rodziny. Nie ma większego kłamstwa. Dlatego, że właśnie różnorodność, tolerancja, równe prawa dla wszystkich są gwarancją tego, że możemy budować społeczeństwo otwarte – przekonywał.

– Jeżeli ktoś tworzy zagrożenie dla polskiej rodziny, to ten, kto niszczy polską edukację, zezwala na inflację – dodał.

Trzaskowski oświadczył, że w Warszawie wszyscy zawsze mogą czuć się bezpiecznie. – Cała społeczność LGBT+ w Warszawie zawsze będzie bezpieczna. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie również bezpieczni w Polsce – powiedział.

