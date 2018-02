Bieńkowska do studentów: Sytuacja w Polsce nie jest normalna

W dniach 21-25 lutego w Krakowie i Wieliczce odbywa się seminarium „Młodzi liderzy lokalnych społeczności”, organizowane przez Fundację Konrada Adenauera oraz European Democrat Students. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Radosław Sikorski, Róża Thun i Elżbieta Bieńkowska (unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług).

Podczas spotkania z młodymi ludźmi, Bieńkowska stwierdziła: – Sytuacja w Polsce nie jest normalna. To nie jest kraj, o którym przez wiele lat marzyłam... Gospodarka ma się dobrze, jednak nie można mieć swobody ekonomicznej, bez wolności. To jest coś, co dzieje się w centrum Europy, i to musi być traktowane poważnie.